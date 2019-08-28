Seul yönetimi tarafından, Japonya'nın Güney Kore'yi "imtiyazlı ticari ortaklar listesi"nden çıkarması protesto edildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Ço Sei-young, Japonya'nın Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine'yi bakanlığa çağırarak, Tokyo yönetiminin bugün itibarıyla yürürlüğe koyduğu kararı protesto etti.

Bakanlık Sözcüsü Kim In-çul, yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcısı Ço, hükümetimizin kararın iptal edilmesi ve soruna ortak çabayla diplomatik çözüm bulunması için yaptığı ısrarlı çağrılara rağmen Japonya'nın tedbiri uygulaması karşısındaki kaygılarımızı Büyükelçi'ye iletti." ifadesini kullandı.

Kararın, Güney Kore ile Japonya arasındaki uzun süredir devam eden dostane ilişkileri ve iş birliği bağlarını temelinden sarstığını vurgulayan Kim, şunları söyledi:

"Japonya'nın kararı, dış ticaret yönetiminin ve operasyonlarının gözden geçirilmesi sonucu alınmış bir tedbir değil, Güney Kore mahkemelerinin 2. Dünya Savaşı'nda Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misillemedir. Ülkemizin imtiyazlı ticari ortaklar listesinden çıkarılmasını güçlü şekilde protesto ediyor ve tedbirin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz."