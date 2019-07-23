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Güney Kore'den Rusya'ya "ihlal" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Seul yönetimi, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'nin Rus uçakları tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle Rusya'ya resmi uyarıda bulundu

Güney Kore, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ni (KADIZ) ihlal ettiği gerekçesiyle Rus savaş uçaklarıyla ilgili Moskova yönetimine resmi uyarı yaptı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung, yaptığı açıklamada, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Çung Eui-yong'un Rusya'ya konu hakkında resmi uyarıda bulunduğunu bildirdi.

Çung'un, Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev'a ilettiği mesajda, Güney Kore makamlarının olayı çok ciddiye aldığı ve bu tarz bir eylemin tekrarlanması durumunda çok daha ciddi tedbirler alınacağı belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, bu sabah 3 Rus savaş uçağının Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki Liancourt Kayalıkları civarında KADIZ'a izinsiz girdiği bildirilmişti.

Rus uçaklarıyla birlikte Çin'e ait iki askeri uçağın da KADIZ'ı ihlal ettiği belirtilmiş ancak uçuşların eşgüdümlü olup olmadığının bilinmediği kaydedilmişti.

Güney Kore, ihlal üzerine uçaklara uyarı ateşi açtığını duyurmuş, Rusların uyarı ateşine karşılık vermediği ifade edilmişti.

- Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi (ADIZ)

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi (ADIZ) genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama bölgesi, ülkenin hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Tarihteki ilk ADIZ, ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kore Savaşı'nın başlamasının ardından ulusal acil durum düzenlemeleri kapsamında Aralık 1950'de ABD hava sahası için ilan edilmişti. Dünya 20'ye yakın ülkede ADIZ hava sahası tanımı bulunuyor.

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