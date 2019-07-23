Güney Kore, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ni (KADIZ) ihlal ettiği gerekçesiyle Rus savaş uçaklarıyla ilgili Moskova yönetimine resmi uyarı yaptı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung, yaptığı açıklamada, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Çung Eui-yong'un Rusya'ya konu hakkında resmi uyarıda bulunduğunu bildirdi.

Çung'un, Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev'a ilettiği mesajda, Güney Kore makamlarının olayı çok ciddiye aldığı ve bu tarz bir eylemin tekrarlanması durumunda çok daha ciddi tedbirler alınacağı belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, bu sabah 3 Rus savaş uçağının Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki Liancourt Kayalıkları civarında KADIZ'a izinsiz girdiği bildirilmişti.

Rus uçaklarıyla birlikte Çin'e ait iki askeri uçağın da KADIZ'ı ihlal ettiği belirtilmiş ancak uçuşların eşgüdümlü olup olmadığının bilinmediği kaydedilmişti.

Güney Kore, ihlal üzerine uçaklara uyarı ateşi açtığını duyurmuş, Rusların uyarı ateşine karşılık vermediği ifade edilmişti.