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Güney Koreli firmanın Bursa ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

Güney Kore'nin beşinci büyük şirketi Lotte Group'un yetkilileri, Bursa'da, yatırım imkanlarına ilişkin bilgi aldı

Dünya çapında turizm, kimya, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren ve Güney Kore'nin en büyük şirketlerinden olan Lotte Group'un yetkilileri, Bursa'daki yatırım olanaklarına ilişkin bilgilendirildi.

Bursa, Bilecik, Eskişehir Kalkınma Ajansından (BEBKA) yapılan açıklamaya göre, Lotte Group yetkilileri, Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ersin Yazıcı bir araya geldi.

Toplantıda, Güney Kore'nin beşinci büyük şirketi olan Lotte Group'un yetkililerine, turizm başta olmak üzere kentteki yatırım imkanlarına ilişkin bilgi verildi.

Alinur Aktaş, 3 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin dördüncü büyük şehri durumunda bulunan Bursa'nın, tarihi ve kültürel bakımdan çok ciddi derinliğe ve önemli fırsatlara sahip bir şehir olduğuna, doğal güzellikleriyle de ön plana çıktığına işaret etti.

BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erhan Öztürk, kentteki yatırım olanaklarına ilişkin sunum yaptı.

2015 yılından beri Türkiye pazarına girmek için araştırma yaptıklarını belirten Lotte Group yetkilileri de Bursa'nın yatırım imkanları bakımından oldukça iyi fırsatlar sunduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Güney Kore

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