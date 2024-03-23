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  4. Güngören'de balkonda çökme meydana geldi! 'Deprem oldu zannettim'

Güngören'de balkonda çökme meydana geldi! 'Deprem oldu zannettim'

23.03.2024 21:08
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Güngören'de 6 katlı binanın 5. katında bulunan dairenin balkonunda çökme meydana geldi. Çökme sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, belediye ekipleri tarafından daire sakinleri binadan tahliye edildi.

Güngören'de balkonda çökme meydana geldi! 'Deprem oldu zannettim'

Olay, saat 18.30 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi Refah Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. 6 katlı binanın 5. katında dün akşam saatlerinde balkondan sesler gelmeye başladı. Bugün saat 18.30 sıralarında seslerin geldiği balkonda çökme meydana geldi.

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Çöken balkonun parçaları alt kattaki balkona da zarar verirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralana olmadı. Belediye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile kapatılan sokakta, bina sakinleri tahliye edildi. Yapılacak incelemelerin ardından, vatandaşların dairelerine girip girmeyeceklerine karar verilecek.

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Mahalle sakini Kadir Ünal, "Saat 18.30 civarı bir ses geldi. Aşağı indim, zannettim ki deprem oldu. Karşı binanın balkonu çökmüş. Kimse yoktu, çok şükür kimseye bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

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(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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