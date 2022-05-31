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Güngören'de Saadet Polat'ın sır ölümü! Oğuldan acı çığlık: Babam attı, tutuklayın

31.05.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de dün gece saatlerinde 55 yaşındaki Saadet Polat evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. 5. kattan düşen kadının ölümü şüpheli bulunurken, polis ekipleri kocasını gözaltına aldı. Eş Hüseyin Polat emniyette verdiği ifadesinde eşiyle tartıştıklarını, daha sonra pencereden atladığını iddia etti. Mahalle sakini ise, "Oğlu dün akşam 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' demiş. Bütün gün kavga ettiklerini komşuları duymuş'' şeklinde konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Güngören'de Saadet Polat'ın sır ölümü! Oğuldan acı çığlık: Babam attı, tutuklayın

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki olay dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Saadet Polat hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, Polat'ın eşi Hüseyin Polat ile gün boyu tartıştığını gece saatlerine kadar kavga ettiklerini ileri sürdü.

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''BABAM ATTI, TUTUKLAYIN''

Saadet Polat'ın eşi gözaltına alınarak, sorguya alındı. Hüseyin Polat'ın emniyette verdiği ifadesinde eşiyle tartıştıklarını, daha sonra pencereden atladığını iddia etti. Mahalle sakini ise, "Oğlu dün akşam 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' demiş. Bütün gün kavga ettiklerini komşuları duymuş. Düştü diyorlar, eşi attı diyorlar. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Kadına olan şiddete artık dur denilmesi gerekiyor" dedi.

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(DHA)


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