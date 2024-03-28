Güngören seçim sonuçları canlı! Güngören'de yerel seçimi Bünyamin Demir mi Yüksel Yalçın mı kazanıyor?

Yerel seçim için artık heyecan dorukta. Türkiye bir kez daha sandık başına giderken en çok merak edilen konu İstanbul seçim sonuçları oldu. İstanbul'un ilçelerindeki seçim sonuçları da büyük bir heyecanla takip ediliyor. Güngören seçim sonuçları için vatandaşlar şimdiden araştırmalara başlamış durumda.

Güngören'de AK Parti'nin adayı Bünyamin Demir ve CHP'nin adayı Yüksel Yalçın isimleri öne çıkıyor. Seçim yarışının bu ikili arasında geçeceği öngörülüyor. 2019 seçimlerinde Bünyamin Demir, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

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BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?

Bünyamin Demir, ilkokulu Almanya’da okudu. Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı. Demir, 2008 yılında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında görev aldı. 2010-2014 yılları arasında İl Teşkilat Başkanlığı yaptı. Halen MKYK yedek üyeliği devam eden Demir, 2018’de yapılan İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Bünyamin Demir, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den Güngören Belediye Başkanı seçildi.

YÜKSEL YALÇIN KİMDİR?

Yüksel Yalçın, 1970'de dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 1991'de mezun olan Yalçın, Beykent Üniversitesinde genel işletmecilik alanında yüksek lisansını tamamladı. Yalçın, şu anda İstanbul Aydın Üniversitesinde işletme doktora programında tez aşamasındadır. Profesyonel kariyerine 1992'de başlayan Yalçın, ilk olarak otomotiv sektöründe kalite yönetimi ve aydınlatma sektöründe üretim planlama ve kalite yönetimi alanlarında görev yaptı. Kendi danışmanlık şirketini kurduktan sonra üretim sektörü başta olmak üzere birçok firma için yönetim sistemleri danışmanlık hizmeti veren Yalçın, 13 Kasım 2020'de İBB iştiraklerinden İstanbul Enerji AŞ'nin Genel Müdürü olarak atandı.

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