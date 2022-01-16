Günledir haber alınamıyordu! Ormanlık alanda cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, Ankara’da kendisinden 3 gündür haber alınamayan T.Y.’nin (52) yakınları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, kayıp T.Y.’yi bulmak için çalışma başlattı.

ORMANLIK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çubuk ilçesine bağlı Kızılek Mahallesi’nde yoğunlaşan ekipler, drone destekli gerçekleştirdikleri aramalar sonucunda T.Y’nin ormanlık alandaki cansız bedenini buldu. T.Y.’nin kesin ölüm nedeninin anlaşılması için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

AVLANMAK İÇİN SÜREKLİ O BÖLGEYE GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

T.Y’nin 14 Ocak’ta sabah erken saatlerde evden çıktığı öğrenildi. Sürekli avlanmak için gittiği bölgeye ulaşımını ticari taksi ile sağladığı, indikten sonra 3 kilometre yürüdüğü belirtilen şahsın cansız bedeninin ormanlık alan içinde bulunan telsiz ve radyo vericileri istasyonuna ait kulübede bulunduğu öğrenildi. Kayıp şahsı arama kurtarma çalışmalarına Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da katıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. (İHA)



