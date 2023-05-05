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Günler süren görüşmelerden sonuç çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan'dan 'barış' adımı: ABD'den gelen 'bitiş çizgisi' açıklaması dikkat çekti

05.05.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD'de 1 Mayıs'ta başlayan görüşmelerden çıkan sonuç dikkat çekti. İki ülke arasında ipler özellikle Karabağ Savaşı'yla gerilmişti. Azerbaycan'dan görüşmeler ve ilişkilerin seyri hakkında açıklama geldi. "Maratonun son mili her zaman en zorudur" diyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 'bitiş çizgisi' vurgusu dikkat çekti.

Günler süren görüşmelerden sonuç çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan'dan 'barış' adımı: ABD'den gelen 'bitiş çizgisi' açıklaması dikkat çekti

İki ülke arasında ilişkilerin seyrini yeniden şekillendirecek "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" için ABD'de süren görüşmeler sonuç verdi. Anlaşmanın taslağındaki bazı maddelerde kısmen anlaşma sağlandı.

BAZI MADDELERDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve beraberindeki heyet üyeleri ABD’de gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda “Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma” taslağının bazı maddeleri üzerinde karşılıklı anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Her iki bakanın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığı için ABD tarafına teşekkürlerini ifade ettikleri ve tarafların müzakereleri sürdürmek konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

“TEK YOL DİYALOGDAN GEÇİYOR”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada ise, “Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı bir barışa giden tek yol diyalogdan geçiyor. ABD, kalıcı barışa yönelik bu tartışmaya ve gelecekteki herhangi bir tartışmaya ev sahipliği yapmak için desteğini, katılımını ve iyi niyetlerini sunmaya devam etmekten çok mutlu” dedi.

"KALICI BARIŞ İÇİN SOMUT İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Azerbaycan ve Ermenistan’ın son birkaç gün içinde bazı çok zor konuları tartıştığını aktaran Blinken, “Kalıcı bir barış anlaşmasında somut ilerleme kaydettiler. Umarım ulaşılabilecek bir anlaşma olduğunu görürler ve ben de gördüklerine inanıyorum, bu anlaşmaya varılması bence sadece tarihi değil, aynı zamanda Azerbaycan ve Ermenistan halklarının da çıkarına ve iki ülkenin ötesinde bile çok olumlu etkileri olacaktır” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir anlaşmaya varılabileceğini vurgulayan Blinken, “Herhangi bir maratonun son mili her zaman en zorudur. Ancak ABD her iki arkadaşımızın da bitiş çizgisini geçmesine yardım etmek için burada ve dediğim gibi bence buna çok yakınız” dedi.

Blinken, "Çok somut bir ilerleme kaydettiğimizi hissediyoruz. Nihai bir anlaşmaya varmak üzereyiz ve arkadaşlarımızın bunu başarmasına yardımcı olmaya devam etmeye kararlıyız. Bu yüzden ikinize de, heyetlerinize ve ayrıca sizi buraya gönderen Başbakan Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Aliyev’e teşekkürler” dedi.

(İHA)

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