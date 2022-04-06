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Günlerdir arıyordu, hayatının trajedisini yaşadı! 'Benim adım Konstantin, babamın cansız bedenini görüyorsunuz'

06.04.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde en çok tartışmalara yol açan olaylardan biri de geçtiğimiz günlerde basın yansıdıktan sonra tüm dünyanın tepkisini toplayan, Buça kentinin sokaklarında sivillere ait cesetlerin görüntüleriydi. Korkunç şekilde öldürülen sivillerin yakınları sokaklarda yakınlarının cansız bedenlerini arıyor. Buça'da sokak sokak gezerek babasını arayan bir kişi de babasının cansız bedenini yol kenarında buldu.

Günlerdir arıyordu, hayatının trajedisini yaşadı! 'Benim adım Konstantin, babamın cansız bedenini görüyorsunuz'

Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliam nedeniyle, Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri topluyor. Ancak Buça ve çevresinde yollarda hâlâ çokça ceset bulunuyor. Konstantin de günlerdir aradığı babasının cesedini Buça'da yol kenarında bulunca hayatının trajedisini yaşadı.

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Rusya’nın Ukrayna saldırıları 42. gününde devam ediyor. Bucha kentinde yaşanan ağır çatışmaların ardından mermilerin ve bombaların hedefi olan sivillerin cansız bedenleri yollarda ve araçların içinde bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin birçoğu ekipler tarafından toplansa da Bucha sokaklarında halen benzer görüntüler hakim. Yakınlarından haber alamayan birçok kişi, sokak sokak gezerek yakınlarından bir iz arıyor. O kişilerden biri olan Konstantin, babasının cansız bedenini yol kenarında buldu. Babasının başucunda bekleyen Konstantin kentteki acı duruma değinerek, “Merhaba benim adım Konstantin. Babamın cansız bedenini görüyorsunuz, adı Leontiy’di. Bizler, 22 Nisan’da cenaze törenine gideceğiz. Babam 82 yaşındaydı. İnsanlarımız için 5 gündür bir trajedi var” ifadelerini kullandı.

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SOKAKLAR SİVİLLERİN CESETLERİYLE DOLU

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın Bucha kentinde herkesi dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Bucha sokakları, sivillerin cesetleri ile dolu.

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Ukrayna güçleri yollarda bulunan sivil cesetleri toplama çalışmalarını hızlandırırken, yol kenarlarında çok sayıda sivil ceset bulunuyor. Cesetlerden bazılarının üstü yoldan geçenler tarafından kapatılsa da bazıları açık bir şekilde görülebiliyor. Bucha ve çevresinde hayatını kaybeden sivil sayısı henüz netlik kazanmazken kentte ve çevresinde sürdürülen aramalarla daha çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor.

(İHA)

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