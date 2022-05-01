Günlük burç yorumları: 1 Mayıs Pazar günü tüm burç yorumları!

1 Mayıs Pazar yani yeni ayın ilk günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 1 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Venüs ve Jüpiter dönüştürücü Plüton ile tatlı bir açı paylaştığı için artık size hizmet etmeyen insanlarla veya durumlarla bağları koparmaktan korkmayın. Bu kozmik iklim, evrenin yolunuza yerleştirmeyi planladığı yeni alanlara yer açmak için eskiyi temizlemeniz için sizi teşvik edecek.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, yönetici gezegeniniz Venüs, Plüton ile tatlı bir bağlantı oluşturduğundan bugün özellikle sosyal anlamda kendinizi zirvede hissettiğiniz bir dönem olacak. İletişim kanallarındaki becerileriniz sayesinde yeni arkadaşlıklara adım atabilirsiniz. Kendinizi ve çevrenizi değiştirmekten korkmayın. İlerleyen dönemlerde bunların meyvesini toplayacaksınız.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, dünkü yoğun tutulmadan sonra evren size rahatlama ve yeniden şarj olma izni verdiği için bugün biraz düşük enerji hissedebilirsiniz. Planları iptal etmeye karar verirseniz özellikle de zihinsel sağlığınıza veya kişisel bakımınıza odaklanacaksanız, kendinizi suçlu hissetmeyin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Jüpiter ve Plüton arasındaki bağlantı sayesinde bugün kendinizi güçlü, iyimser ve canlı hissedeceksiniz. Geçmişten gelen konular bugünün gündeminde yer alacak ve kendinizi halının altına süpürdüğünüz konularla bir kez daha mücadele etmek zorunda bulacaksınız.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Venüs ve Jüpiter'in dönüştürücü Plüton ile destekleyici bir bağlantısı olduğu için bugün hedeflerinizi ve amaçlarınızı gözden geçirerek kendinize yeni bir yol haritası çizeceksiniz. Haftasonu enerjisinin etkili olduğu bugünde kendinize biraz daha zaman ayırarak iç sesinize odaklanın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Venüs ve Jüpiter derin Plüton ile yumuşak bir bağlantıyı paylaşırken sevginizi cesurca ilan etmenin tam zamanı! İletişim kanallarında yaşayacağınız problemler özellikle sevdiklerinizle aranızda küçük çaplı gerginliklere neden olabilir. Çalışma haftası başlamadan önce halletmeniz gereken kişisel konulara yönelmeye özen gösterin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, yönetici gezegeniniz Venüs ve Jüpiter'in dönüştürücü Plüton ile tatlı bir bağlantı oluşturması nedeniyle günü evde geçirmeyi düşünün. Bu kozmik iklim, hem ruhsal hem de bedensel olarak dinlenmenize yardımcı olacak.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Venüs ve Jüpiter'in yönetici gezegeniniz olan Plüton ile tatlı bir bağlantısı olduğu için, günün kozmik iklimi, aklınızı kullanmak ve sahip olabileceğiniz herhangi bir sanatsal tutkuyla meşgul olmak için idealdir. Evren sizi kendinizi ifade etmeye teşvik ederken, şimdi fikirlerinize enerji vermenin zamanı!

YAY

Sevgili Yay burçları, Venüs ve Jüpiter, Plüton ile yumuşak bir bağlantı kurarken bu kozmik iklim özellikle finansal konular üzerinde belirleyici bir rol üstlenecek. Tasarruf etmenin yollarını bulduktan sonra, bu parayı yatırımlara veya bir tasarruf hesabına yönlendirdiğinizden emin olun.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları Venüs ve Jüpiter, güçlü Plüton ile yumuşak bir bağlantı oluşturduğundan, sosyal anlamda kendinizi dinlediğiniz bir gün sizleri bekliyor. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızdan haber alabilir, sevdiklerinizle zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, Venüs ve Jüpiter dönüştürücü Plüton ile yumuşak bir bağlantı oluştururken, bugün zihinsel sağlığınıza ve kişisel bakımınıza yatırım yapın. Özellikle ikili ilişkilerden doğan sorunlar nedeniyle kendinizi değersiz ve mutsuz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz iç sesinizi dinleyerek kendinize zaman ayırmaya özen gösterin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, Venüs ve Jüpiter derin Plüton ile tatlı bir bağlantı kurarken, bugün arkadaşlıklarınızla zaman geçirmek için kendinizi planlar arasında kararsızlık yaşarken bulabilirsiniz. Sosyal anlamda yaşadığınız problemleri bir kenara atarak hayatınızın en verimli zamanına giriş yaptığınızı unutmayın. Artık eğlenmenin ve sosyalleşmenin tam sırası!



