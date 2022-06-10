Günlük burç yorumları: 10 Haziran Cuma günü tüm burç yorumları!

10 Haziran Cuma yani ayın onuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç,Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel

tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak,

Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 10 Haziran

Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Terazi ayının Satürn ile oluşturduğu açı nedeniyle özellikle sosyal ilişkilerinizde kendinizi çıkmazda hissettiğiniz bir döneme geçiş yapıyorsuz. Yakın çevrenizdeki kişilerin sizi anlamadığı düşündüğünüz zamanlar olabilir. Hafta başında yaşadığınız işle alakalı sorunların çözümlenmeye başladığını fark edecek ve kariyer anlamında radikal bir karar vereceksiniz.

BOĞA

Merkür ve Plüton arasındaki açı özellikle iletişim konusunda yaşayacağınız problemlere ve sert dalgalanmalara işaret edecek. Bugün evrenden gelen işaretleri takip etmeli ve hayatınızı etkileyecek yeni bir karar vermeden öncesinde dikkatli bir şekilde düşünmelisiniz.

İKİZLER

Merkür ve Plüton arasındaki açı tüm günün enerjisinde etkili olacak. Özellikle duygusal anlamda kendinizi ifade etme konusunda sorunlar yaşayabilir, ikili ilişkilerinizde doğabilecek problemlerden dolayı kendinizi kötü hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Bu sabah Terazi Ayı, Satürn’e doğru hareket ederken içsel dünyanızda bir yolculuğa çıkacaksınız. Özellikle geçmişten gelen konuların bir kez daha gündemde olduğunu görecek ve karar vermek için kendinize zaman tanımak isteyeceksiniz. Bu dönemde çevrenizden gelecek yardımı gördüğünüzde geri çevirmemeye özen gösterin.

ASLAN

Terazi Ayı ve Satürn arasındaki bağlantı bu sabah sosyal ilişkilerinizi doğrudan etkileyecek. Sabahın ilk saatlerinde iletişim problemlerinden doğan sorunlar nedeniyle aile üyeleriniz ve yakın arkadaşlarınızla kavga edebilirsiniz. Bildiğiniz doğrulardan vazgeçmediğiniz süre sorunların kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz.

BAŞAK

Merkür ve Plüton arasındaki bağlantı yaratıcılık kanallarının harekete geçmesine yardımcı oluyor. Eğer aklınızda uzun zamandır bulunan yaratıcı bir fikir varsa şimdi bunları dünyayla paylaşmanın tam zamanı! Bu kozmik iklim sizin için son derece şifalı olacak, kendi zekanıza ve evrenle olan özel bağlantınıza değer verirken güveninizi inşa etme fırsatı verecek.

TERAZİ

Ay bugün burcunuzdaki yolculuğunu tamamlayarak Satürn ve Plüton ile bir bağlantı kurmaya hazırlanıyor. Bu kozmik iklim yaratıcılık ve kişisel tutkularınızı yöneten alanda etkili olacak. Bununla birlikte, özellikle varoluşunuzun belirli alanlarında kendinizi güçsüz hissettiyseniz, bu hayatta ilerlemenizi engelleyen herhangi bir değersizlik duygusuyla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

AKREP

Ay Terazi’de yolculuğuna devam ederken Satürn ve Plüton ile oluşturduğu açı nedeniyle kendinizi ruhsal anlamda bir çöküşte hissedebilirsiniz. Bugünü kendinize ayırarak duygularınızı ve iç sesinizi dinlemeye özen gösterin. Kararlar almadan öncesinde hayallerinizi ve hedeflerinizi bir kez daha gözden geçirin.

YAY

Terazi ayı Satürn ile bağlantı kurarak üçüncü ve on birinci güneş enerjinizi aktive ediyor. Özellikle bugün kendinizi sosyal anlamda zirvede hissedeceksiniz. İletişim becerileriniz sayesinde adım attığınız her işin üstesinden gelebilecek gücü kendinizde bulacaksınız.

OĞLAK

Terazi Ayı, Satürn ile bir bağlantı oluştururken bugün paranız hakkında akıllı kararlar verme şansınız olacak. Kariyerinize yatırım yapmak öncelikli planlarınız arasında yer alacak. Bu nedenle profesyonel yolunuzda ilerlemenize yardımcı olacak ek donanıma veya eğitime ihtiyacınız varsa biraz para harcamaktan korkmayın.

KOVA

Terazi Ayı, Satürn ile bir bağlantı oluştururken evrenin sizinle doğrudan konuştuğunu hissedeceksiniz. Merkür ve Plüton’un oluşturduğu açı sayesinde bugün potansiyelinizin farkına varacak ve iş anlamda daha fazla sorumluluk almaya karar vereceksiniz.

BALIK

Terazi ayı Satürn ile bir bağlantı kurduğundan, bu sabah her zamankinden daha düşünceli ve kaygılı hissedebilirsiniz. Hayatınızı sorguladığınız ve yeni kararlar almak zorunda olduğunu hissettiğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bu dönemi hasarsız geçirebilmek için yakınlarınızdaki insanların fikirlerini almayı unutmayın.



