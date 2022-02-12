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Günlük burç yorumları: 12 Şubat Cumartesi günü tüm burç yorumları!

12.02.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 12 Şubat Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 12 Şubat Cumartesi günü tüm burç yorumları!

12 Şubat Cumartesi yani ayın on ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 11 Şubat Cuma günlük burç yorumları...

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KOÇ

Sevgili Koç burçları, kariyer hayatınızda kendinizi güvence altına almak istiyorsunuz. Önünüzdeki yola emin adımlarla ilerlemek için hazırlıklara başlıyorsunuz. Zorlu kararlar verme aşamasındasınız. Olaylara iyi tarafından bakarak size uzatılan yardım elini geri çevirmemeye çalışın. Azminizi kaybetmeyin ve sizi motive edecek şeylerle uğraşmaya özen gösterin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün aklınız zehir gibi çalışıyor. Bilinçaltınız sizi olumsuz şeylere yönlendirmeye çalışsa da olumlu düşüncelerinizi izleyin. Olumluya odaklanmak her zaman iyidir. Olumlu düşünceler sizi yeni bir kararın eşiğine getirecek.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, gönülden bağlı olduğunuz bazı değerleriniz sarsılabilir. Arkadaş çevrenizdeki zorlukları aşamamanız sizi yol ayrımına getirebilir. Her şeye rağmen sakin kalmanız sizin kazancınıza olacaktır. Sorunlara akıllı çözümler bulabilmeniz için sakinliğinizi korumalısınız. Bir taktiğiniz varsa müdahale etmekten korkmayın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün işle ilgili stres dolu anlar yaşayabilirsiniz. Korkularınız su yüzüne çıkıyor. Derin bir nefes alarak sizi korkutan şeylerden uzak durmaya çalışın. Size destek olacağına emin olduğunuz arkadaşlarınızla iletişime geçmek rahatlatıcı gelebilir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün çok somurtkan olma ihtimaliniz var. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız en rahat edeceğiniz yerden yani evinizden çıkmayın. Zihninizi yormayacak basit şeylere odaklanmaya çalışın. Öğleden sonra modunuzu yükseltecek küçük sürprizlere hazırlıklı olun.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, yorgun ve gardınızın düşük olduğu bir gün. Bu yüzden her şeyin sakin olmasını istiyorsunuz ama içinizdeki flörtözü durduramayabilirsiniz. Bekar Başak burçları öğleden sonra yeni bir aşk bulmak için harekete geçebilir. Bir ilişkiniz varsa tutkunuzu yeniden alevlendirmenin tam zamanı. Gün sona ererken her şeyi konuşmanın vermiş olduğu rahatlıkla huzurlu bir uyku çekeceksiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, kariyerine olan takıntın yüzünden hem aşk hayatını hem de kişisel bakımını sürekli ertelemene neden oluyor. Bu durum artık becerilerinize zarar verebilir. Tabii ki kariyer çok önemli ancak kariyer peşinde koşarken yanınızdaki insanları uzaklaştırdığınızın farkına geç olmadan varabilirsiniz umarız.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, her güne farklı bir modla uyanmaya devam ediyorsunuz. Bugün maceraya atılmak için planlar yapmanız çok olası. Ancak işler düşündüğünüz gibi ilerlemeyebilir. Strese girmeyin ve her şeyi akışına bırakın. Bugün kendinize bir yapılacaklar listesi hazırlamanız faydanıza olacaktır. Ertelediğiniz bazı görevler can sıkıcı şekilde size geri dönüş yapabilir.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün etrafınıza yaydığınız enerjiye dikkat etmeniz faydanıza olur. Gökyüzündeki hareketler sizi daha sinirli ve hırçın yapabilir. Karar vermeden önce derin bir nefes alıp verip vicdanınızı dinleyin. Yüzleşeceğiniz şeylere karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, insanlarla çok uyumlu bir gün geçireceksiniz. Bekar Oğlak burçları için aşk sinyalleri yanıp sönüyor. Bir süreliğine günlük sorunları ve iş sorumluluklarınızı bir kenara bırakın ve kendinize izin verin. Romantik bir birlikteliğiniz varsa, gününüzü sevdiğiniz kişiyle geçirmek isteyebilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak yorgun hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi depresyona sürüklemeyin. İçinizde biriken stresi atmanın yollarını bulun. Kesinlikle ihtiyaçlarınızı ilk sıraya koymalısınız. Öğleden sonra dışarı çıkarak sevdiklerinizi şımartmak için ufak sürprizler planlayabilirsiniz. Ancak bu süreçte kendiniz için güzel bir şey yaptığınızdan emin olun.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün yaratıcı bir ruh halinde olacaksınız. Ancak bazı konularda geri planda olmak isteyeceksiniz. Sonuç ne olursa olsun, fikirlerinizi söylemekten çekinmeyin. Karşınızdakilerin sizi yanlış anlayacağını düşünerek hareket etmeyin. Evren benzersiz vizyonunuzu desteklediğinden, gardınızı düşürürseniz özgür ve mutlu hissedeceksiniz.


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