Günlük burç yorumları: 13 Mart Pazar günü tüm burç yorumları!

13 Mart Pazar yani ayın on üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 13 Mart Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bu sabah Yengeç burcunda Plüton’un hareketi etkili olacak. Bu nedenle özellikle sabah saatlerinde her zamankinden daha düşünceli ve endişeli olacaksınız. Yaşadığını duygusal durum bazı içsel korkular yaşamanıza neden olabilir. Öğleden sonra Ay’ın Aslan burcundaki hareketliliği karamsar havayı dağıtacak ve sosyal ilişkilerinizde kendinizi zirvede hissedeceğiniz bir zaman giriş yapacaksınız.

BOĞA

Bugün sezgilerinizin artmasıyla birlikte Yengeç burcu yoğun Plüton ile karşı karşıya olduğu için arkadaşlarınıza istenmeyen tavsiyeler vermekten kaçınmalısınız. İletişim kanallarında yaşayacağınız problemler sosyal konularda iç güdülerinizle hareket etmenize neden olacak. Kendi iç sesinize kulak ve olayları anlamdırmak için fırsat tanıyın.

İKİZLER

Plüton’nun Yenegç burcundaki hareketliliği bugün tamamen duygularınızla hareket etmenize neden olacak. Duyguların incinmesine ve yoğun güç mücadelelerine yol açabileceğinden, şu anda hararetli tartışmalara girmekten kaçının. Kendinizi ifade etmek konusunda zorluk yaşabilirsiniz. Bu nedenle daha sağlıklı bir iletişim için konuştuğunuz kadar dinlediğinizden emin olun ve ilişkide olduğunuz kimsenin eğilimini geçersiz kılmamaya çalışın.

YENGEÇ

Sevigli Yengeç burçları bugün ikili ilişkilerde sorunların gündem olduğu bir gün olacak. Mevcut partnerinizle yaşadığınız gerilimin enerjisini gün boyu hissedeceksiniz. Geçmişten gelen acılar tekrar yüzeye çıkabilir, bu da sizin ve sevgilinizin geride kaldığını düşündüğünüz tartışmaları yeniden yaşamanıza neden olabilir. Kalbinizi açarak, sıcaklığın ve bağışlayıcılığın hakim olmasına izin vererek bu kaos havasından kolaylıkla çıkabilirsiniz.

ASLAN

Bu sabah, duygularınızın gün yüzüne çıkması için kendinize izin vermenin önemini anlayacaksınız. Çevrenizdeki kişileri ve olayları bambaşka bir gözle göreceksiniz. Uzun süredir düşündüğünüz ancak adım atma konusunda kararsızlık yaşadığınız kimi durumlar için radikal kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün özellikle arkadaşlık ilişkilerinde kendinizi büyük bir çıkmazın içinde hissettiğiniz anlar yaşayabilirsiniz. İç sesinize kulak vererek hayatınızda toksik hale gelen ilişkileri sonlandırmak için kararlı bir adım atabilirsiniz. Bu enerji size gerçek arkadaşlarınızın kim olduğunu hatırlatacak ve içsel gücünüzü yeniden harekete geçirmek için önemli bir fırsat sunacak.

TERAZİ

Bu sabah ilgilenmeniz gereken işleri tamamlamak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Çünkü gün içerisinde kendinizi sorumluluk arasında boğulmuş hissedebilirsiniz. Hafta sonunun enerjisinde olmasına rağmen iş ve kariyer anlamında bir takım sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Geleceğe yönelik hedeflerinizi gerçekleştirmek için doğru bir zamanlama olabilir, önünüze çıkan fırsatları değerlendirin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün ruhsal bakış açınızın ve manevi duygularınızın etkili olacağı bir gün olacak. Kendinizi ifade etme ve sağlıklı iletişim kurma konusunda zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizin sizi anlamadığını düşündüğünüz zamanlarda sadece derin bir nefes alın ve karşı tarafın da fikirlerine önem verdiğinizden emin olun. Yalnız kalmak için bugün ev içinde planlar gündeme gelebilir.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün özellikle çevrenizdekilerle iletişim kurma şeklinize her zamankinden daha fazla dikkat edin. Çünkü kelimelerin gücünü bugün daha da yakından hissedeceksiniz. Bugün enerjisel olarak bir düşüklük yaşabilirsiniz. Bu nedenle zaman geçirmekten keyif aldığınız aile fertleri ya da arkadaşlarınızla görüşmeye vakit ayırın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak, bu sabah duygularınız derin olacak, özellikle Yengeç ayı yoğun Plüton ile karşı karşıya geldiğinde, kalp meseleleri söz konusu kararlarınızı bir kez daha gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geçmişe yönelik olan konuların bir kez daha gündeme gelmesiyle birlikte mevcut partnerinizle sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir ayrılık ya da her zamankinden daha çok bağlanma durumu söz konusu olabilir. Aşk hayatınızda nasıl ilerleyeceğinizden emin değilseniz, kendinize geçici bir geri adım atma izni verin, böylece düşüncelerinizi toplayabilir ve duygularınızı düzenleyebilirsiniz.

KOVA

Son zamanlarda çok fazla stres altındaysanız, Yengeç ayı yoğun Plüton ile karşı karşıya olduğu için bugün duygularınızı daha ön planda yaşayabilirsiniz. Kendinize çok fazla baskı yapmayın ve karar verme konusunda zorlamayın, zihninize, bedeninize ve ruhunuza sabır ve nezaket gösterdiğinizden emin olun. Bugün kendinizi dinlendirmek ve duygularınızı sorgulayabilmek için içsel bir zaman tanıyın.

BALIK

Sevgili Balıklar, bugün arkadaşlarınızdan uzaklaşmanız gerekiyorsa, özellikle de çok fazla sosyalleşme nedeniyle duygusal veya fiziksel olarak tükenmiş hissediyorsanız, kendinizi suçlu hissetmeyin. Kendinizi dinlemek ve yeni bir haftaya daha enerjik adım atabilmek için şarj olmaya ihtiyacınız olabilir. Kişisel bakım rutinlerinizi yerine getirerek bu enerji kendinize zaman ayırmak için bir fırsata çevirin.



