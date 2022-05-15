KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları: 15 Mayıs Pazar günü tüm burç yorumları!

Günlük burç yorumları: 15 Mayıs Pazar günü tüm burç yorumları!

15.05.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 15 Mayıs Pazar aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 15 Mayıs Pazar günü tüm burç yorumları!

15 Mayıs Pazar yani ayın on beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 15 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Akrep ayı ile Uranüs arasındaki sert karşıtlık sayesinde bugün beklenmedik bir şekilde tatsız sürprizlerle uyanabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde kendinizi enerjisel olarak huzursuz ve mutsuz hissedebilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle aranızda yaşanacak iletişim sorunlarının büyümesini istemiyorsanız empati yeteneğinize güvenmelisiniz.

a1

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Akrep ayı ve Uranüs arasında oluşan açı aşk hayatınızı doğrudan etkileyecek. Özellikle akşam saatlerinde kendisini gösterecek olan Akrep dolunayı, yeni başlangıçlara ya da bitişlere işaret edecek. Kariyer anlamında Güneş, Ay ve Satürn arasında oluşan açı nedeniyle zorlanmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Eğer iş değiştirmeyi düşünüyorsanız bunun sizin için en doğru zaman olduğunu söyleyebiliriz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bu akşam gerçekleşecek olan Akrep dolunayının etkilerini görmeye başlayacaksınız. Özellikle hayatınızı sorgulamaya başladığınız bir dönemden geçiyorsanız dolunayın etkisiyle kendinizi gergin ve yorgun hissedebilirsiniz. Güneş, Ay ve Neptün arasındaki tatlı bir bağlantı size gelecek hakkında hayal kurma fırsatı verecek. Ancak bu hayalleri gerçekleştirmek için mantıklı bir yaklaşım izlediğinizden emin olmak isteyeceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Ay bu akşamki dolunay tutulmasına hazırlanırken Akrep'teki yolculuğuna devam ediyor. Bu kozmik iklim gün boyunca enerjinizin yüksek olmasını sağlayacak. Mantıksal durumları bir kenara bırakara tamamen duygusal adımlar atacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bu süreçte aşırıya kaçmamaya veya öz farkındalığınızı terk etmemeye çalışın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay yoğun Akrep burcunda yolculuğuna devam ederken bir yandan da bu akşam dolunay tutulmasına hazırlanıyor. Günün enerjisinde kendinizi stresli veya yorgun hissedebilirsiniz. Bugün özellikle evde tak başınıza zaman geçirmek istiyorsanız kendinizi suçlu hissetmeyin ve biraz sosyal anlamda uzaklaşmanın tadını çıakrtın. Ancak çalışma haftası boyunca birikmiş olabilecek işleri tamamlayarak üretken kalmanın yollarını aramalısınız.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Ay Akrep burcundaki hareketine devam ederken bir yandan da akşam saatlerinde gerçekleşecek olan dolunaya hazırlanıyor. Bu kozmik iklim iş, kariyer ve ikili ilişkilerinizde etkili olacak. Kontrol eksikliği sizi hayal kırıklığına uğratırken kendinizi bir anda yabancılaşmış hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz biriyle derin veya önemli bir konuşmanın eşiğinde olduğunuzu fark ederseniz, kendinizi biraz daha kontrol altına almaya özen gösterin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün Ay Akrep ve ikinci güneş evinizde yolculuğuna devam ederken maddi ve finansal konuların gündeme geldiğini fark edeceksiniz. Önümüzdeki günlerde kendinizi bütçe hesaplamalarının içinde bulabilirsiniz. Özellikle dolunayın etkisiyle maddi anlamda beklemediğiniz kayıplarla karşılaşabilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bu sabah kendinizi her zamankinden daha yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Ay ve Uranüs arasındaki açı nedeniyle sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda zorlanacağınız bir gün yaşayacaksınız. Özellikle bugün dolunayın etkisini göz önünde bulundurarak hayatınızı doğruadan etkileyecek radikal kararlar vermemeye özen gösterin.

YAY

Sevgili Yay burçları, Akrep ayı bu akşamdaki dolunaya hazırlanırken Güneş on ikinci evinizdeki yolculuğuna devam ediyor. Özellikle bugünkü ruh halinizdeki dengesizlikler iletişim kanallarında yaşayacağınız sorunları beraberinde getirecek. İç dünyanızda yaşadığınız sorunları yakın bir arkadaşınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları bu akşamki yoğun dolunay tutulmasına hazırlanırken Ay Akrep burcundaki yolculuğuna devam ediyor. Bugün sosyal ilişkileriniz günün gündem maddesini oluşturacak. Sizi gerçekten ilgilendirmeyen gergin durumlara kendinizi dahil etmemeye çalışın. Akis halde kendinizle alakası olmayan bir konunun tam ortasında büyük bir çıkmaz içinde kalabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün Ay Akrep'teki yolculuğuna devam ederken, bu gecenin ilerleyen saatlerinde tutulmaya hazırlanıyor. Bu kozmik iklimin etkisiyle kendinizi arkadaşlarınızdan ve ailenizden duygusal olarak kopmuş veya kapalı hissedebilirsiniz. Bu dolunay hiç beklemediğiniz birçok konuyu gündeme getirecek ve duygusal olarak kendinizi yoğunlaşmış hissedeceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, Akrep ayı ve bu akşam saatlerinde oluşacak dolunay burcunuzu doğrudan etkileyecek. Bugün enerjinizi korumak için iç sesinizi dinlemeye ve auranızın kontrolünü sağlamaya yardımcı olacak aktiviteler yapın. Nefes egzersizi ya da meditasyon, bir aile üyesi veya yakın arkadaşınızla gerçekleştireceğiniz bir konuşma size iyi hissettirebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidirDeğişmeyen tek şey değişimin kendisidir
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidirDeğişmeyen tek şey değişimin kendisidir
Göğsünden çıkan şoke etti! Videosunu milyonlar izlediGöğsünden çıkan şoke etti! Videosunu milyonlar izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

"Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı! Hemen ambulans geldi

"Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı! Hemen ambulans geldi

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.