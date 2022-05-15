Günlük burç yorumları: 15 Mayıs Pazar günü tüm burç yorumları!

15 Mayıs Pazar yani ayın on beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 15 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Akrep ayı ile Uranüs arasındaki sert karşıtlık sayesinde bugün beklenmedik bir şekilde tatsız sürprizlerle uyanabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde kendinizi enerjisel olarak huzursuz ve mutsuz hissedebilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle aranızda yaşanacak iletişim sorunlarının büyümesini istemiyorsanız empati yeteneğinize güvenmelisiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Akrep ayı ve Uranüs arasında oluşan açı aşk hayatınızı doğrudan etkileyecek. Özellikle akşam saatlerinde kendisini gösterecek olan Akrep dolunayı, yeni başlangıçlara ya da bitişlere işaret edecek. Kariyer anlamında Güneş, Ay ve Satürn arasında oluşan açı nedeniyle zorlanmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Eğer iş değiştirmeyi düşünüyorsanız bunun sizin için en doğru zaman olduğunu söyleyebiliriz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bu akşam gerçekleşecek olan Akrep dolunayının etkilerini görmeye başlayacaksınız. Özellikle hayatınızı sorgulamaya başladığınız bir dönemden geçiyorsanız dolunayın etkisiyle kendinizi gergin ve yorgun hissedebilirsiniz. Güneş, Ay ve Neptün arasındaki tatlı bir bağlantı size gelecek hakkında hayal kurma fırsatı verecek. Ancak bu hayalleri gerçekleştirmek için mantıklı bir yaklaşım izlediğinizden emin olmak isteyeceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Ay bu akşamki dolunay tutulmasına hazırlanırken Akrep'teki yolculuğuna devam ediyor. Bu kozmik iklim gün boyunca enerjinizin yüksek olmasını sağlayacak. Mantıksal durumları bir kenara bırakara tamamen duygusal adımlar atacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bu süreçte aşırıya kaçmamaya veya öz farkındalığınızı terk etmemeye çalışın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay yoğun Akrep burcunda yolculuğuna devam ederken bir yandan da bu akşam dolunay tutulmasına hazırlanıyor. Günün enerjisinde kendinizi stresli veya yorgun hissedebilirsiniz. Bugün özellikle evde tak başınıza zaman geçirmek istiyorsanız kendinizi suçlu hissetmeyin ve biraz sosyal anlamda uzaklaşmanın tadını çıakrtın. Ancak çalışma haftası boyunca birikmiş olabilecek işleri tamamlayarak üretken kalmanın yollarını aramalısınız.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Ay Akrep burcundaki hareketine devam ederken bir yandan da akşam saatlerinde gerçekleşecek olan dolunaya hazırlanıyor. Bu kozmik iklim iş, kariyer ve ikili ilişkilerinizde etkili olacak. Kontrol eksikliği sizi hayal kırıklığına uğratırken kendinizi bir anda yabancılaşmış hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz biriyle derin veya önemli bir konuşmanın eşiğinde olduğunuzu fark ederseniz, kendinizi biraz daha kontrol altına almaya özen gösterin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün Ay Akrep ve ikinci güneş evinizde yolculuğuna devam ederken maddi ve finansal konuların gündeme geldiğini fark edeceksiniz. Önümüzdeki günlerde kendinizi bütçe hesaplamalarının içinde bulabilirsiniz. Özellikle dolunayın etkisiyle maddi anlamda beklemediğiniz kayıplarla karşılaşabilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bu sabah kendinizi her zamankinden daha yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Ay ve Uranüs arasındaki açı nedeniyle sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda zorlanacağınız bir gün yaşayacaksınız. Özellikle bugün dolunayın etkisini göz önünde bulundurarak hayatınızı doğruadan etkileyecek radikal kararlar vermemeye özen gösterin.

YAY

Sevgili Yay burçları, Akrep ayı bu akşamdaki dolunaya hazırlanırken Güneş on ikinci evinizdeki yolculuğuna devam ediyor. Özellikle bugünkü ruh halinizdeki dengesizlikler iletişim kanallarında yaşayacağınız sorunları beraberinde getirecek. İç dünyanızda yaşadığınız sorunları yakın bir arkadaşınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları bu akşamki yoğun dolunay tutulmasına hazırlanırken Ay Akrep burcundaki yolculuğuna devam ediyor. Bugün sosyal ilişkileriniz günün gündem maddesini oluşturacak. Sizi gerçekten ilgilendirmeyen gergin durumlara kendinizi dahil etmemeye çalışın. Akis halde kendinizle alakası olmayan bir konunun tam ortasında büyük bir çıkmaz içinde kalabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün Ay Akrep'teki yolculuğuna devam ederken, bu gecenin ilerleyen saatlerinde tutulmaya hazırlanıyor. Bu kozmik iklimin etkisiyle kendinizi arkadaşlarınızdan ve ailenizden duygusal olarak kopmuş veya kapalı hissedebilirsiniz. Bu dolunay hiç beklemediğiniz birçok konuyu gündeme getirecek ve duygusal olarak kendinizi yoğunlaşmış hissedeceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, Akrep ayı ve bu akşam saatlerinde oluşacak dolunay burcunuzu doğrudan etkileyecek. Bugün enerjinizi korumak için iç sesinizi dinlemeye ve auranızın kontrolünü sağlamaya yardımcı olacak aktiviteler yapın. Nefes egzersizi ya da meditasyon, bir aile üyesi veya yakın arkadaşınızla gerçekleştireceğiniz bir konuşma size iyi hissettirebilir.



