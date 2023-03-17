Günlük burç yorumları: 17 Mart 2023 Cuma günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

17 Mart Cuma yani ayın on yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 17 Mart Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün aşk hayatınızla alakalı olarak alacağınız haber yüzünüzün gülmesini sağlayacak. Sevdiklerinizle yaptığınız sohbetleri detaylı bir şekilde incelemeniz gereken bir sürece doğru adım atıyorsunuz. İkili ilişkilerinizdeki mücadelelerin sonunda artık şansın yanınızda olduğunu fark edeceksiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün maddi ve finansal konularla alakalı olarak yeni atılımlar yapmanın zamanı! Sevdiklerinizin fikirlerini almadan önce mutlaka durumları kapsamlı bir şekilde değerlendirmelisiniz. Aksi halde onların isteğiyle atacağınız adımlardan ilerleyen süreçlerde pişmanlık duyabilirsiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları,bugün kendinizi her zamankinden daha çekici ve romantik hissedeceğiniz bir döneme doğru ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Karşılaştığınız herhangi bir mevcut veya potansiyel romantik partner, muhtemelen size çok ilgi gösterecek ve ikinizin bir araya gelmesi için planlar yapmak isteyecektir. Son birkaç gün zor olabileceğinden, tam da ihtiyacın olan şey kendi iç dünyanıza yönelmek olabilir.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, zor bir durumla başa çıkmanız gerektiğinde sezgilerin daha önemli olduğunu bir kez daha hatırlayacağınız bir gün sizleri bekliyor. Tüm kuralları biliyorsunuz, yaptığınız her şey için tüm uygun yöntemleri biliyorsunuz, ancak bugün kurallar veya mantık yerine içgüdülerinize dayalı kararlar almaya yönlendirilebilirsiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün yakın bir zaman önce kurduğunuz bir ilişkiye dair hiç beklemediğiniz bilgiler öğrenebilirsiniz. Karşınızdaki kişiden hiç beklemediğiniz için duyduklarınız sizin adınıza biraz sürpriz olabilir. Her şeyi duymak istemekten korkmayın. Aksi halde kuralların dışında kalmak zorunda olabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugünün par durumunuzda bazı ufak değişikliklerin yaşadığını fark ederek daha mutlu olacağınız bir gün olacak. Sevdiklerinizle bir araya gelmek günün en güzel zamanını oluşturacak. Uzun zamandır planladığınız bir projeye dair ilk adımları atma fırsatına ulaşacaksınız.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün düşüncelerin beyninizin içinde birbirinin arkasından gittiğini fark ettiğiniz bir gün olacak. Özellikle sosyal konularla alakalı birtakım sorunlar yaşadığınızı hissediyorsanız içgüdü ve sezgilerinizle hareket etmenin tam zamanı! Daha önce size hiç mantıklı gelmeyen kavramlar birdenbire net görünmeye başlayabilir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, geçmişte bıraktığını düşündüğünüz bazı anıların bugün yeniden canlanma durumu söz konusu olabilir. Geçmişle yüzleşmek zorunda kalmak psikolojik anlamda bir eşiği aşmanız anlamına geliyor olabilir. Bu nedenle ilk başlarda anlam veremediğiniz bazı durumları kendi içinizde çözmeye çalışmayı deneyebilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün aşk hayatınızla alakalı olarak atacağınız bazı adımların karşılığını alacağınız bir gün olacak. Oldukça iyi tanıdığınız ancak asla potansiyel bir sevgili olarak düşünmediğiniz biri, aniden size romantik bir ilgi gösterebilir ve siz de karşılık verebilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün iş ve kariyer anlamındaki bazı durumlarda değişiklikler meydana gelebilir. Çalışma koşullarınızdaki bazı değişiklikler sizin için olumlu bir fark yaratabilir. Bir terfi durumu ya da iş yerinde değişiklik durumu söz konusu olabilir.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün yaratıcı projelerin üzerinde çalıştığınız verimli bir gün olacak. Sevdiklerinizle bir araya gelerek çalışmalarınıza yeni ortaklar bulma imkanına sahip olmuştu. Mevcut bir işletme yeni bir yöne gidebilir veya yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Her ne ise, ilham almayı bekleyin. İşinizin olağanüstü kalitesine şaşırmayın!

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün geçmişten günümüze ulaşan bazı travmatik durumların gün yüzüne çıkma durumu söz konusu olabilir. O dönemde tanıdığınız bir kişiyle yeniden karşılaşma durumunda kalabilirsiniz. Biraz hafiflemeye ve yüklerinizden kurtulmaya ihtiyaç duyuyorsunuz.



