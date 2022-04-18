Günlük burç yorumları: 18 Nisan Pazartesi günü tüm burç yorumları!

18 Nisan Pazartesi yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Akrep ayının Satürn ile yaptığı açı nedeniyle bugün günlük rutinleriniz bile sizler için yorucu bir hal alabilir. Özellikle ev ve iş konularında yaşayacağınız problemler bugünün gündem maddesini oluşturacak.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları Akrep ayının Satürn ile yaptığı açı nedeniyle ikili ilişkilerinizde sorunlu bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bu kozmik iklim özellikle kalp meseleleri söz konusu olduğunda önünüzdeki yol ve gelecek hakkında belirsiz bir havanın etkili olmasına neden olacak.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, Akrep ayının Satürn ile yaptığı açı burcunuzu doğrudan etkileyecek. Bu sabah yataktan kalktığınız anda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Gün boyunca devam eden gergin ruh hali iletişim problemlerine neden olabilir, hiç istemediğiniz halde sevdiğiniz insanları kırabilirsiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bu sabah Akrep ayı gökyüzünde sert bir açı oluştururken kendini ve sevdiklerini dinlemek için fırsat vermeye özen gösterin. İletişim problemlerinden doğan sorunlar bugünün gündem maddesini oluşturacak. İç sesinizi dinleyin ve empati yeteneğinize güvenerek bu sorunun üstesinden gelebileceğinize emin olun.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün her zamankinden daha yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Gün içindeki rutinlerinizi uygulamak için bile kendinizi motive etmek zorunda kalabilirsiniz. Bugünün gündemini geçmişten gelen konular oluşturacak. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir yakınınızdan haber alabilir ve aldığını haberle birlikte onunla görüşmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Akrep burcunun Satürn üzerinde yarattığı açıyla birlikte mükemmelliyetçilik dürtünüz her zamankinden daha da etkili olacak. Özellike bugün iş ve kariyer kapısında sizleri güzel sürprizler bekliyor. Hiç beklemediğiniz bir iş teklifi alabilir ya da daha öncesinde bir türlü adım atmaya cesaret edemediğiniz bir iş konusunda karar verebilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bu Sabah Akrep burcunun Satürn ile oluşturduğu açı maddi konuların gündeme gelmesine neden olacak. Özellikle ay içinde yaptığınız harcamalar sonucunda yaşadığınız maddi sıkıntıyı aşabilmek için ciddi bir planlama yapmak zorunda olduğunuzu fark edeceksiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs ve Merkür arasındaki tatlı bir ittifak, kaynaklarınızla ilgili netliği bulmanıza yardımcı olabilir

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Ay bugün burcunuz aracılığıyla yolculuğuna devam ediyor ve kozmik iklimin sizi tamamen etkilediğini unutmayın. Bu dönemde başkalarından çok kendinize odaklanarak iç sesinizi dinlemeye başlayacaksınız. Kişisel tutkularınızın ön plan çıktığı bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Cesaretli olun ve adım atmaktan korkmayın.

YAY

Sevgili Yay burçları, Akrep ayının Satürn ile oluşturduğu açı, bugün aksiliklerin peşinizi bırakmamasına neden olabilir. İletişim sorunlarından doğan problemler gün içinde yaptığınız işlerin yavaşlamasına ve hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilir. Bu akşam, ay burcunuza girdiğinde, önümüzdeki birkaç gün içinde auranızı ve popülaritenizi yükselten bir değişiklik fark edeceksiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları,bu sabah kendinize odaklanmak için nedenler arayın, çünkü Akrep ayının Satürn ile yaptığı açı gergin bir ruh hali içinde olmanıza neden olacak. İstek ve arzularınıza kulak vererek sosyal anlamda iletişimden biraz uzaklaşarak bugünü sorunsuz bir şekilde atlatabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bu sabah Akrep ayının Satürn ile yaptığı açı nedeniyle kendinizi her zamankinden daha sıkılmış ve bunalmış hissedebilirsiniz. Yataktan kalkmanın bile zor geldiği bir gün başlangıcından sonra motivasyon kaynaklarınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Kendinizi ve enerjinizi yüksek tutabilmek için sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün hayatın güzelliklerini bir kez daha fark ettiğiniz mutlu ve huzurlu bir gün olacak. Bu kozmik iklim evrenin rehberliğinde hedeflerinize ve hayallerinize kavuşmanız için size beklenmedik fırsatlar sunacak.

