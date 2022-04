Günlük burç yorumları: 20 Nisan Çarşamba günü tüm burç yorumları!

20 Nisan Çarşamba yani ayın yirminci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 20 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Önümüzdeki birkaç gün içinde paranızı cebinizde tutmakta zorlanabilirsiniz, ancak çaba göstermelisiniz, çünkü şimdi çok fazla harcarsanız, ileride sorunlara neden olabilir. O parlak yeni bibloya gerçekten ihtiyacın var mı? Tabii ki yok.

BOĞA

Bugün burcunuzda Güneş, Merkür ve Uranüs'e katılıyor ve hemen her seviyede daha keskin olduğunuzu fark edeceksiniz. Sizi kandırabileceklerini veya aldatabileceklerini düşünenler, bedelleri karşılığında Boğa'nın aptal olmadığını öğrenecekler.

İKİZLER

Dışa dönük ve konuşkan biri olabilirsiniz ama herkes gibi sırlarınız var ve belirli bir sırrı gizli tutmanız size para kazandıracak. Arkadaşlarınız ve akrabalarınız da dahil olmak üzere dünyanın sizinle ilgili her şeyi bilmesine gerek yok.

YENGEÇ

Dilerseniz arkadaşlarınızı ve meslektaşlarınızı dünyada neler olup bittiğine dair bilginizle aydınlatabilirsiniz, ancak akıllıysanız onları kendi beyinlerini kullanmaya teşvik edeceksiniz. Onlara bir veya iki ipucu bırakın, sonra kendileri için çözmelerini söyleyin.

ASLAN

Şu anda hayatınızda o kadar çok şey oluyor ki, özellikle nicelikten çok kaliteli çalışmaya vurgu yapılması gereken kariyer cephesinde daha fazla sorumluluk almamalısınız. Enerjinizi gerçekten önemli olan şeylere saklayın.

BAŞAK

Şimdi Güneş haritanızın en iyi alanlarından birine girdiğine göre, sanki her şey mümkünmüş gibi hissedeceksiniz. Ama gerçekten de öyle bir zamana giriş yapıyorsunuz. Ancak her şeyin mümkün olması, her şeyi yapmaya çalışmanız gerektiği anlamına gelmez. Hedeflerinizde seçici olun.

TERAZİ

Bir ortaklık sorunu, önümüzdeki iki veya üç gün içinde kendi kendine çözülecek ve geriye dönüp baktığınızda, bu kadar önemsiz bir konu hakkında neden bu kadar kafa yorduğunuzu merak edebilirsiniz. Sadece on saniye düşün ve sonra devam et. Zamanınız değerli.

AKREP

İş cephesinde biriyle kaç kez çatışmış olursanız olun, geç kalabilirsiniz ve kötü duyguları geride bırakıp yeniden birlikte ilerlemeye başlamalısınız. Onların sana ihtiyacı olduğu kadar senin de onlara ihtiyacın var.

YAY

Artık yoğun bir aşama başladı ve kendinizi hızlandırmanız çok önemli. Enerjiyle dolup taşıyor olabilirsiniz, ancak sınırlarınız olduğunu unutmamalısınız. Bu yüzden yıkılma riskine girmeden önce kendinizi ne kadar zorlayabileceğinizin farkında olun.

OĞLAK

Güneş'in haritanızın en dinamik alanına girmesi, tam size göre olan bir görevi gerçekleştirmek için tam doğru zamanda doğru yerde olacağınız anlamına gelir. Her yönden yeni fırsatlar önünüze gelecek ama seçici olmalısınız.

KOVA

Küçük anlaşmazlıkları aşmanın ve çevrenizdekilere geçmişi unutmaya ve geleceğe dev adımlarla ilerlemeye hazır olduğunuzu bildirmenin zamanı geldi. Belirli bir kinden vazgeçmek zor olabilir ama onu canlı tutmanın bir yüzdesi yoktur.

BALIK

Kelimelerle olan yolunuz öyle başarılı ki, hemen hemen herkesi sizin için her şeyi yapmaya ikna edebilirsiniz. Güçle birlikte sorumluluğun da beraberinde geldiğini unutmayın, bu nedenle başkalarının size fayda sağladığı kadar yalnızca kendilerine fayda sağlayan şeyleri yapmalarını sağlayın.