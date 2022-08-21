Günlük burç yorumları: 21 Ağustos Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

21 Ağustos Pazar yani ayın yirmi birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 21 Ağustos Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün kendinizle başbaşa kalarak iç sesinize kulak vereceğiniz bir gün olacak. Geleceğe dair adımlar atmadan öncesinde mevcut durumunuzu değerlendirmeye ve cesur bir şekilde planlama yapmaya hazırsınız. Sağlıksız bir durumu olumluya çevirme gücüne sahipsiniz, ancak önce tüm şüphelerinizden kurtulmalısınız. Kendinize güvenmiyorsanız, başkalarının size güvenmesi zor olacaktır.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün duygusal anlamda zor durumlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle sevdiğiniz bir kişiyle aranızda yaşanacak yanlış anlaşılma bir anda işlerin kontrolden çıkmasına ve yokuş aşağı sürüklenmesine neden olacak. Gün boyunca kurduğunuz iletişimlerdeki cümlelerinize dikkat edin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız. İçinizdeki gücü keşfedeceksiniz. Ancak bu gücü nasıl kullanacağınız tamamen sizin seçimlerinize bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Özgürlük önemlidir, ancak başkalarının bunu sizin için gerçekten anlamlı olan bir kişi veya durumu umursamadığınız şeklinde yorumlamadığından emin olun.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün size önemsiz görünen bir konuya dair çıkan tartışmanın ortasında kendinizi bulabilirsiniz.Etrafınızdaki her şeyin güzelliğini ve önemini görmeye çalışın. Aynı zamanda olduğunuz kişinin farkına vararak yeteneklerinizi güçlendirmek için kendinize yatırım yapmaya özen gösterin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün iletişim konusunda sorunlar yaşadığınız bir gün sizleri bekliyor. Diğer insanların eylemlerinize açıkça itiraz ettiğini fark ettiğinizde biraz keyfiniz kaçacak. Ancak eğer attığınız adımın sizin için iyi olacağını düşünüyorsanız kimseyi dinlemeden kendi bildiğiniz yolda ilerlemeye özen gösterin.Aynada kendinize bakın ve gördüğünüz kişiyle gurur duyun. Grup içinde kaybolmamaya çalışın veya kişisel başarınızın ve mutluluğunuzun başkalarının başarısına bağlı olduğunu düşünmeyin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün düşüncelerinizi özgürce açıklamaktan korkmayın. Düşüncelerinizi başkalarının yanında doğrudan ve dışa dönük olarak söylerseniz, işlerin daha kolay yerine oturduğunu göreceksiniz. Hayatınızın iplerini başkalarının eline bırakarak kontrolü onlara vermek yeirine içsel gücünüze yönelmeye özen gösterin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün ışıl ışıl parladığınız ve kendinizi farkına vardığınız bir gün olacak. Hayatın gelgitleri içerisinde kendinize yer edindiğiniz ve geleceğe dair planlar yaptığınız bir gün sizleri bekliyor. Mutluluğun köşe başında sizi beklediğini unutmayın. Ona ulaşmak için sadece biraz daha çabalamanız gerekiyor.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün sosyal ilişkilerinizle mücadele etmek zorunda kaldığınız ve kendinizi keşfettiğiniz bir gün olacak. İçsel tutkunuzu harekete geçirmenin ve son zamanlarda olduğundan daha büyük bir güvenle konuşmasına izin vermenin zamanı gelmiş olabilir. Çevrenizdeki insanların gerçeğinizi yüksek sesle ve net bir şekilde duymasına izin vererek kendinizi iyileştirdiğinizden emin olun. Başkalarını memnun etmek için oyun oynamayın. Her şeyden önce kendinize sadık kalın.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün kendinizle ve sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirmek isteyeceğiniz bir gün olacak. Sözlerinin gücünü küçümseme. Başkaları üzerinde sahip oldukları derin etkilerin farkına varın ve sonuçları için sorumluluk alın. Bugün iletişim becerilerinizdeki yeteneklerinize güvenin ve kendi potansiyelinizin farkına vararak sorumluluk almaktan çekinmeyin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün ruh halinizde değişkenlikler fark edecek ve kendinizi tanıma konusunda zorluk yaşayacaksınız. Gün boyunca ruh halinizin olumlu yönlerini keşfedin ve başınıza gelen her olayın bir sonucu olduğunu unutmayın. Kendinizle ve çevrenizdeki dünyayla uyum içinde kalarak değerlerinize saygı gösterin ve onurlandırın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün tüm ihtişamınızla parlama gününüz. Hiçbir şeyi geri planda tutmayın ve kendinize mümkün olduğunca izin verin. Paylaşacak çok fazla sevginiz olduğunu göreceksiniz. Kalbiniz, sevgisini, tutkusunu ve şefkatini kanıtlamak için bugün aşırıya kaçabilir. Özünüz için çok doğru olan bu enerjinin, paylaştığınız insanlar tarafından takdir edildiğinden ve karşılık bulduğundan emin olun.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün kendi istek ve arzularınızı gözden kaçırmamaya özen gösterin. Hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmak için tam gaz devam ederken sizi yolunuzdan çıkartmaya çalışan birtakım fikirlerin varlığından rahatsızlık duyabilirsiniz. Kendinize güvenin ve işler çok çelişkili hale gelirse geri adım atmayın.



