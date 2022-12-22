Günlük burç yorumları: 22 Aralık Perşembe günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

22 Aralık Perşembe yani ayın yirminci birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Aralık Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün vitesiniz sıkışmış gibi. Ama bu üretken olamayacağınız anlamına gelmiyor elbette. Yaklaşımınızı değiştirmeniz gerekebilir. Devam etmeden önce durumu dikkatlice değerlendirin. Birisi sizi geçmeye çalışıyor olabilir. Onları çürütme konusunda akıllı olun. Kafa kafaya dövüş en iyi yaklaşım değildir. Mantık yürütmeyi deneyin. Yapbozun bilmediğiniz parçaları olduğunu keşfedebilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün işler sizin için iyi gitmeli. Havada sinirlerinizi yatıştırmaya yardımcı olacak ek bir dinginlik var. İşleri gerekenden daha karmaşık hale getirmeye gerek yok. Bir şeylerin cevapları aslında oldukça basit. İstediğiniz her şey muhtemelen parmaklarınızın ucunda. Aradığınızı bulmak için uzağa gitmenize gerek yok.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün biri kafanıza bir kova su dökmüş gibi gelebilir. Ateşiniz sönmüş gibi görünüyor. Bunun geçici olduğunu ve içinizdeki alevin yakında yeniden harlanacağını unutmayın. Şimdilik bu zamanı, yavaşlamak ve rahatlamak için kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu, hassas ve şefkatli doğanızı yansıtmak ve ona uyum sağlamak için bir fırsat olarak kullanın. Bırakın dizginleri başkası alsın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, her şey büyük bir duygusal doruğa ulaşırken bugün tansiyon yükselebilir. Herkes sizi elde etmek istiyormuş gibi görünebilir, ama büyük olasılıkla bu paranoya sizin hayal gücünüzün bir ürünü. Gerçekte hiçbir temeli olmayan çılgınca senaryolara kendinizi kaptırmayın. İnsanlar mantıksız davranıyor olabilir, bu nedenle akıl ve mantığın hiçbir yerde bulunamamasına şaşırmayın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, dikkatli olmazsanız, büyük olasılıkla çılgınca yoğun bir duygusal dramaya kapılacaksınız. Sakin ve aklı başında kalmaya çalışın. Rahatlayabileceğiniz sessiz, ıssız bir yer bulun. Enerjiniz orada, ancak böyle bir günde daha çekingen ve incelikli olabilir. Azgın kargaşada siz istikrarlı vaha olun. Çevrenizdeki insanlarla barışın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün içinizde güç bulacaksınız. En derin düşüncelerinizin parlamasına izin vermekten çekinmeyin. Algılarınızı açık tutun. Havada insanların duygularını zirvede tutan bir elektrik olduğunu göreceksiniz. İçgüdülerinizi takip edin ve bunun muhtemelen günün zorluklarına karşı en iyi savunmanız olduğunu unutmayın. Rasyonel düşünce zaman zaman abartılıyor.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün biraz halsiz hissedebilirsiniz. Savaşçı ruhunuz, kalkıp savaşmaktansa evde kanepede kalmayı tercih edebilir. Bu iyi... Dünya hakimiyeti arayışınıza bir mola vermeye ihtiyacınız olabilir. İyi bir liderin, gelecek için daha iyi planlar yapmak üzere arkasına yaslanıp olayları değerlendirmek için de zaman ayırması gerektiğini unutmayın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün hassasiyetiniz güçlü. Durumlarla ilgili algınızın, konunun gerçeğiyle tam olarak örtüştüğünü göreceksiniz. Başarılı olmak amacıyla, istediğinizi yapması için kimseyi zorlamanıza gerek kalmayacağını unutmayın. Çabuk kavrayan, nazik doğanıza uyum sağlayarak büyük olasılıkla daha fazlasını başarabileceksiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün kafanız biraz karışmış olabilir. Rüzgar aniden yelkenlerinizden çekilmiş gibi görünebilir. Günün yavaş ağırlığı yüzünden cesaretiniz kırılmasın. Rahatlama ve deşarj olma fırsatını kullanın. Dışa yönelik hareketin aksine biraz içe dönük hareketlenme halinde olun. Öğrenilecek en değerli ders sabırdır. Gün boyunca kendinize bunu hatırlatın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün sizin için harika bir gün. Herhangi bir kalabalığa hoş bir dahiliyetiniz olacak. Keyifli doğanız en aktif halinde. Etrafınızdaki enerji akışını bozmadan istediğinizi elde etmek için atılgan olmak konusunda benzersiz bir yeteneğe sahipsiniz. İnsanlar hassas, besleyici niteliklerinize saygı duyuyor ve takdir ediyorlar. Bu size oyunu kazandıracaktır.

KOVA

Sevgili Kova burçları, muhtemelen bugün dünya sizin etrafınızda dönmeyecek. Bu yüzden buna alışın. Duymak istediğiniz haber bu olmasa da, muhtemelen duymaya en çok ihtiyacınız olan haber bu. Başkalarını beslemeye dair o inanılmaz tutkunuzu kullanın. Kendiniz hakkında daha az, etrafınızdaki insanlar, özellikle de aileniz hakkında daha çok düşünün. Eve yakın kalın ve ev işleriyle ilgilenin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bağlantınızı kaybettiğiniz biriyle derin, anlamlı bir sohbet başlatın. Uzun ve çirkin bir çekişme noktası çözümün eşiğinde olabilir. Tek yapmanız gereken ilk adımı atmak. Havada, hassas ve şefkatli bir yaklaşım geliştirmenize yardımcı olacak çok sayıda içten, sevgi dolu enerji var. Orada olduğunu bilmediğiniz biriyle bağlantı kurun.



