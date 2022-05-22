Günlük burç yorumları: 22 Mayıs Pazar günü tüm burç yorumları!

22 Mayıs Pazar yani ayın on beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Ay Balık burcuna doğru hareket ederken Merkür ile oluşturduğu açı burcunuzu direkt olarak etkileyecek. Bugün iletişim kanallarında yaşayacağınız problemler günün gündem maddesini oluşturacak. Bu yüzden bugün evinizde yalnız başınıza zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Ay Balık burcuna doğru hareket ederken sosyal anlamda iniş çıkışlar tüm günün enerjisinde etkili olacak. Merkür’ün Balık burcunda oluşturduğu açı, iletişim becerilerinizi doğrudan etkileyecek ve kendinizi ifade etme konusunda sorunlar yaşabilirsiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, Ay, Güneş ve Merkür ile sert bir açı oluşturduğunda bugün odaklanma sorunu yaşabilirsiniz. Özellikle iş ve kariyer kapısında stresli bir döneme giriyorsunuz. Kişisel olarak harcamalarınızın ön plana çıktığı bir süreçle birlikte mali ve finansal konuları bir kez daha gözden geçirmek zorunda kalacaksınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Ay Balık burcuna doğru hareket ederken haritanızın maneviyatını yöneten bölümünü etkileyecek. Bu kozmik iklim iç dünyanızın derinliklerine inmenize yardımcı olacak. Geçmişten gelen bazı konuları yeniden değerlendirmek zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay Balık burcuna doğru hareket ederken Güneş sekizinci evinizi direkt olarak etkileyecek. Güneş, Merkür iler sert bir bağlantı kurarken sosyal yaşamınızda biraz gerginlik hissedebilirsiniz. Özellikle empati yeteneğinizdeki azalma bir anda tahammül sınırlarınızın düşmesine neden olacak. Aile üyeleri ya da yakın arkadşlarınızla aranızda küçük tartışmalar söz konusu olabilir.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Ay Balık burcuna doğru hareket ederken bugün özellikle aşk hayatınızda sorunlar baş gösterebilir. Duygularınızın göz ardı edildiğini veya eşinizin size ihtiyacınız olan duygusal desteği vermediğini hissedebilirsiniz. Bu kozmik iklim ikili ilişkilerinizde değişim ve dönüşüm rüzgarının esmesine neden olacak.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün özellikle sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Vücudunuzu dinlenmeye ve sağlık sorunlarıyla ilgili verdiği işaretleri dikkat etmeye çalışın. Bu dönemde sağlıklı beslenmeye, spor yapmaya ve içsel huzurunuzu sağlamak için nefes egzersizlerine yönelmeye çalışın. Bu akşam Merkür Boğa'ya yeniden girdiğinde, kişisel gücünüze dokunmanız için sizi motive eden bir değişim hissedeceksiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Ay bu sabah Balık burcuna doğru hareket ederken geçmişten gelen konuların bir kez daha gündeme geldiğini fark edeceksiniz. Sorunları açık bir şekilde ifade ederek çözüm yoluna giderseniz uzun zamandır cesaret edemediğiniz adımları atmayı başarabilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, Ay Balık burcuna doğru hareket ederken ev ve hane konularını ilgilendiren meselelerin gündeme geldiğini fark edeceksiniz. Güneş ve Merkür arasındaki sert bağlantı gün içinde enerjinizin dalgalanmasına ve kendinizi karamsar veya mutsuz hissetmenize neden olabilir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları bu sabah Ay, İkizler güneşi ve Merkür ile sert bir açı oluşturarak Balık burcuna doğru hareket ediyor. Bu kozmik iklim gün içindeki duygularınızda doğrudan etkili olacak. Kendinizi gün içinde stresli veya duygusal olarak gergin hissedebilirsiniz. .Bu akşam Merkür'ün Boğa'ya yeniden girmesiyle, gevşemenize ve biraz eğlenmenize ilham veren bir değişim hissedeceksiniz. Evet, hala ilgilenmeniz gereken görevler olabilir, ancak bir mola vermek ve duygusal olarak sıfırlamak isteyeceksiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, Ay Balık burcuna doğru ilerlerken, güneş ve Merkür ile sert bağlantılar kurarken, bugün harcama ve hoşgörü seviyelerinize dikkat edin. Hafta sonu sona ermeden önce kesinlikle eğlence havasında olacak olsanız da günlük harcamalarınızın sonraki aylarda keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin. Bu gece Merkür retrosu Boğa'ya girdiğinde, akşamın geri kalanında evde şarj olmanız için size ilham veren bir değişim fark edeceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bu sabah enerjisel olarak kendinizi yorgun ve mutsuz hissedebilirsiniz. Özellikle gün içinde planladığınız programlara yetişmek ya da bir şeyler yapmak için kendinizde motivasyon bulamıyorsanız kendinizi suçlamayın. Gün içinde iletişim kanallarından doğan problemleri aşabilmek için kendinizi ifade etme şeklinize dikkat edin.



