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Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Salı günü tüm burç yorumları!

23.08.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 23 Ağustos Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Salı günü tüm burç yorumları!

23 Ağustos Salı yani ayın yirmi üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 23 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

22-28 Ağustos haftası burçları neler bekliyor? 22 Ağustos haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları22-28 Ağustos haftası burçları neler bekliyor? Haftalık burç yorumları

KOÇ

Şimdi Güneş, haritanızın çalışma ve refah alanına giriyor, günlük yaşamın baskıları artacak gibi görünüyor, bu nedenle kendinizi dikkatli bir şekilde ayarlayın ve size fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak zarar verebileceğini bildiğiniz şeyleri yapmayı reddedin. Kendinin en iyi arkadaşı ol.

BOĞA

Güneş'in bugün haritanızın en dinamik alanına girmesi, görüşlerinizi yükseltmenin ve dünyaya neler yapabileceğinizi göstermenin zamanının geldiği anlamına geliyor. Önemsiz meselelerin ve önemsiz insanların dikkatinizi dağıtmasına izin vermemelisin. Dünyanın sizin sunduğunuz şeye ihtiyacı var.

İKİZLER

Kendi yolunuza gidin, kendi işinizi yapın ve daha az maceracı olmanız gerektiğini söyleyenleri dinlemeyin. Büyük olasılıkla, yaşam sevginizi ve bir şeyleri gerçekleştirme yeteneğinizi kıskanıyorlar. Önemli olan senin kendinle mutlu olman.

YENGEÇ

Karar zamanı. Aylarca, belki yıllarca çıktığın yolda devam ediyor musun, yoksa geçmişten kopup yeni bir yöne mi gidiyorsun? Sadece sen karar verebilirsin ama derinlerde bir yerde maceracı olmak istediğini biliyorsun.

ASLAN

Haritanızın finansal alanındaki kozmik aktivite, para meselelerini son haftalarda yaptığınızdan daha ciddiye almanız gerektiği anlamına gelir. Yaptığın o harcama çılgınlığı çok eğlenceliydi ama sonsuza kadar süremez. Lüks harcamalara mola verme vakti geldi.

BAŞAK

Güneş bugün burcunuza geçiyor ve yeni bir güneş yılı başlıyor. Şimdiye kadarki en iyisi yapmayı hedefleyin. Geçmişte olanları unutun, çünkü şimdi önemli olan tek bir şey var o da gelecek ve gelecek bugün başlıyor.

TERAZİ

Bugün sizi rahatsız eden bir şey varsa, bunun hakkında yüksek sesle konuşmalısınız. Öfkeni kendine saklarsan, seni içten içe yiyip bitirir çünkü bilirsin ki kötü adamlar, yapmamaları gereken şeylerden kaçıyorlar. Doğruluk ve dürüstlük için konuşun.

AKREP

Önümüzdeki 24 saat içinde hakkınız olmadığını düşündüğünüz bir şey kazanırsanız kendinizi kötü hissetmeyin. Güneş'in burç değişimi, dikkatleri arkadaşlıklara ve grup aktivitelerine çeker, bu yüzden bugün iyi bir şey çıkarsa, bunu paylaşın.

YAY

Kelimelerle olan yolunuz bugün güçlü konumlardaki insanları etkileyecek, ancak bir aşamada övünmelerinize ve vaatlerinize anlam vermenizin bekleneceği gerçeğini gözden kaçırmayın. Harika fikirleriniz var ama onları hayata geçirebilir misiniz?

OĞLAK

Haritanızın en iyi alanlarından birindeki kozmik aktivite, daha kaygısız ve rahat bir aşamanın başlamak üzere olduğu anlamına gelir. Evet, elbette, herkes senin ciddi hedefleri olan ciddi bir insan olduğunu biliyor ama hayatında hala biraz gülmek için yer var.

KOVA

Ortaklık sorunları birkaç gece uykusuz geceler getirdi ama bugünden itibaren ne kişisel ne de profesyonel işlerinizde çok fazla baskı altında hissetmeyeceksiniz. Yine de paranıza dikkat edin. Bir savurganlığa gitmeyi göze alamazsınız.

BALIK

Zıt burcunuzdaki kozmik aktivite, işleri halletmek istiyorsanız, pek sevmediğiniz insanlarla bile, diğer insanlarla yakın çalışmanız gerektiği gerçeğini size getirecektir. İlgi alanlarınız söz konusu olduğunda uzlaşma şarttır.


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