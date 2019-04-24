Günlük burç yorumları 24 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

24 Nisan Çarşamba günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğalak burcuna giriş yaptığı bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15 - 21 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay 01:49 itibariyle Oğlak burcuna geçiyor. Bugün kariyer konularınız gündemde olabilir. Ay’ın gündüz saatlerinde kurduğu sert kontaklar sebebiyle iş hayatınızda stresli zamanlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay saat 01:49 itibariyle Oğlak burcuna giriş yapıyor. Eğitimleriniz, seyahatleriniz gündeminizde olabilir. Özellikle Ay’ın zorlu açılar kurduğu günün ilk yarısında bu konudaki işlerinizde kısa süreli gerginlikler yaşayabilirsiniz. Pozitif olacağınız bir günde kendinizi gereğinden fazla strese sokmayın. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün başında boşlukta olan Ay 01:49’da Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bugün maddi konularınız, finansal işlemleriniz vaktinizi alabilir. Ay gün içerisinde sert etkiler alıyor olacak. Özellikle kendinizi riske atacak riskli işlerden bugün uzak durmanızda fayda var. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay saatler 01:49’u gösterdiğinde Oğlak burcuna ilerliyor. Eşinizin, sevgilinizin gündeminizde olacağı bir gündesiniz. Ay’ın meydana getirdiği zorlu görünümler sebebiyle iki tarafta bugün kırıcı davranışlar sergileyebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Günün ilk saatlerinde boşlukta olan Ay 01:49’da Oğlak burcuna giriş yapıyor. Sağlığınızın, çalışma ortamınızın ön sırada olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle gündüz saatlerinde aktif olan Ay’ın sert etkileşimleri nedeniyle hem sağlığınıza hem de iş ortamındaki tepkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay günün hemen başında 01:49’da Oğlak burcuna geçiyor. Duygularınız ve mantığınız arasında kalabilirsiniz. Ay’ın gündüz saatlerinde meydana getirdiği sert kontaklar sebebiyle aşk hayatınızda istemeden de olsa gergin olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Günün başlamasıyla boşlukta hareket eden Ay saat 01:49’da Oğlak burcuna giriş yapıyor. Bugün evinizdeki düzen, aileniz gündeminizde olabilir. Günün ilk yarısı Ay’ın oluşturduğu sert etkiler sebebiyle zaman zaman huzurunuzu kaçırabilecek olaylar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay bugünün başında boşluktayken 01:49 itibariyle Oğlak burcuna geçiyor. Bugün kardeşiniz, akrabalarınız, eğitimleriniz sizler için öncelikli olabilir. Özellikle gündüz vakitlerinde aktif olan Ay’ın kurduğu sert açılar bu konularda gerginlikler yaşatabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün saat 01:49 itibariyle Ay boşluktaki hareketine son verip, Oğlak burcuna geçiyor. Gelirinizi ilgilendiren konulara yoğunlaşabilirsiniz. Fakat Ay gün boyunca zaman zaman sert etkiler altında kalacak. Özellikle büyük miktarlı para transferleriniz veya riskli işleriniz varsa iki kere kontrol etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay 01:49’da ise sizlerin burcuna giriş yapıyor. Bugün önceliğiniz kendiniz olmalısınız. Burcunuzdaki Ay’ın gün içinde yaptığı zorlu açılar etrafınıza karşı sert tepkiler vermenize neden olabilir. Dış görünüşünüzde değişiklik yapmak isterseniz akşamı tercih edin. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün başlangıcıyla beraber boşlukta kalan Ay, 01:49’da Oğlak burcuna ilerliyor. Psikolojiniz bugün inişli çıkışlı olabilir. Özellikle günün ilk yarısında etkili olan Ay’ın sert açıları karamsar hissetmenize neden olabilir. Sağlığınızı da ihmal etmeyin. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugünün ilk saatinde boşlukta ilerleyen Ay, saat 01:49’da Oğlak burcuna geçiyor. Dostlarınız, etrafınızdaki kişiler önceliğiniz olabilir. Pozitif enerjili bir günde olmanıza rağmen Ay’ın gündüz kurduğu zorlu açılar stresli olmanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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