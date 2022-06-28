Günlük burç yorumları: 28 Haziran Salı günü tüm burç yorumları!

28 Haziran Salı yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Haziran Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün birinin sizden bir şeyler sakladığı hissine kapılırsanız, onlara doğrudan yaklaşmalı ve neler olup bittiğini öğrenmeyi talep etmelisiniz. Neptün gerileme evresine başlarken pek çok şeyin göründüğü gibi olmadığını söylemek doğru olur.

BOĞA

Şu anda çok fazla baskı altında olabilirsiniz. Zorluklarla büyüyen ve bazı insanların beklentilerinin ağırlığı altında ezilebileceği, tokalaşacağınız ve yolculuğun tadını çıkaracağınız o burçlardan birisi sensin. Baskılar seni yıpratamaz!

İKİZLER

Daha fazla kariyer fırsatı yaratmadığınız için pişman olabilirsiniz, ancak bir şansınız daha olacak. O gelene kadar bir süre beklemeniz gerekebilir ama geldiğinde buna hazır olacaksınız ve bu sefer sizden kaçmayacak.

YENGEÇ

Önümüzdeki 24 saat içinde alacağınız bir kararın geniş kapsamlı sonuçları olacak. Bu yüzden acele etmeyin ve başkalarının sizi doğru hissetmeyen şeyi yapmaya ikna etmesine izin vermeyin. Size ne kadar zorbalık yapmaya veya rüşvet vermeye çalışırlarsa, onlara o kadar az güvenmeniz gerekir.

ASLAN

Mutluluk, başkalarını memnun etmeye çalışmaktan değil, derin bir içsel düzeyde doğru gelen şeyi yapmaktan gelir. Öyleyse kendinize sorun: Daha önce yapmadığınız neyi şimdi yapıyor olmalısınız? Devam edin ve başarılı olun.

BAŞAK

Şu anda modun düşük. Çünkü büyük olasılıkla başkalarının neden olumsuz şekillerde davrandığını anlamıyorsunuz. Onlar için daha az endişe edin ve kendi sağlığınıza dikkat edin. Güne gülümseyerek başlamıyorsan, bir yerde hata yapıyorsun demektir.

TERAZİ

Bugün yıldızların mesajı, hiçbir koşulda ikinci en iyiye razı olmamanız gerektiğidir. Bir görevi kendi başınıza tamamlayamazsanız, güvendiğiniz kişilere ulaşın ve size yardımcı olmalarını sağlayın. Hiçbir şekilde şanınıza gölge düşürmez.

AKREP

Yaklaşan yeni ay, önümüzdeki birkaç gün içinde eğlenceli zamanlar bekleyebileceğiniz anlamına geliyor, ancak bunun sizi nihai hedefinizden uzaklaştırmasına izin vermeyin. Gözünüzü ödülden bir an bile ayırırsanız, sonsuza kadar gözden kaybolabilirsiniz.

YAY

Bugün bir tür projeyi bitirmek için tüm durakları kaldıracak ve günün her saatinde çalışacaksınız. Ancak yapmamalısınız, tekrar etmeyin, köşeleri kesmeyin, aksi takdirde kendinizi en baştan ve hepsini tekrar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Her zaman kurallara uyun.

OĞLAK

Bugün çevrenizdeki herkesle aranızı iyi tutmak için ne gerekiyorsa yapın, evet mutlu bir şekilde vedalaşabileceğiniz ve bir daha asla görmeyeceğiniz o insanlarla bile. Küçük sıkıntılarla dikkatinizin dağılmasına izin verirseniz, hedeflerinizin gerisinde kalabilirsiniz.

KOVA

Önümüzdeki 24 saat içinde bir arkadaşınıza veya aile üyenize yardım etmek için elinizden geleni yapın, ancak sonunda onlar için her şeyi yaptığınız bir duruma kapılmayın. Gelecekte kendilerine nasıl yardımcı olabileceklerini göstermeyi bir öncelik haline getirin.

BALIK

Yöneticiniz Neptün bugün gerileme evrelerinden birine başlıyor, bu nedenle önümüzdeki birkaç ay içinde bir şeylerin belli belirsiz yanlış göründüğü ancak bunun ne olduğunu çözemeyeceğiniz birçok durum olacak. Bu duyguları görmezden gelin çünkü korkularınız gerçek değil.



