Günlük burç yorumları: 28 Mart Pazartesi günü tüm burç yorumları!

28 Mart Pazartesi yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Mart Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bu sabah Venüs’ün hareketliliğini hissedeceğiniz bir gün başlangıcı olacak. Sosyal anlamda kendinizi zirvede göreceğiniz bir dönem kapıda! Bu enerji sevdiklerinizle zaman geçirmek için kullanmaya çalışın. Özellik iş hayatınızda ve kariyerinizde yaşayacağınız değişiklik önünüze çıkan fırsatları değerlendirmenizle birlikte yeniliklerin yaşamanıza girmenize neden olacak.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bu hafta Venüs ve Satürn’ün hareketi iş ve kariyer anlamında yeni adımlar atmanıza yardımcı olacak. Profesyonel iş yaşamanızıa geliştirmek için doğru bir zaman. Bu nedenle daha önceden adım atmaya cesaret edemeğiniz hedeflerinizi neden gözden geçirerek daha radikal çözümlerle amaçlarınıza doğru odaklanmaya çalışın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları,Kova ayı, Venüs ve Satürn ile üçlü bir ittifak oluşturarak, haritanızın maneviyatı yöneten bölümünü güçlendirdiği için, evren bugün en büyük destekçiniz olacak. Bu sabah enerji olarak kendinizi karmaşık hissettiğiniz bir gün başlangıcı yapabilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen konular yeniden gündeminizde yer alacak ve halının altına süpürdüğünüz sorunlarla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalacaksınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün sosyal ilişkinizle sınandığınız bir gün olacak. Kendinizi ifade etme konusunda zorlandığınızı ve yanlış anlaşılmalardan doğan problemler nedeniyle ileitşim kanallarında çıkmazlar hissedebilirsiniz. Karşınızdakini dinlediğinizden emin olun ve cevap vermeden önce kafanızda mutlaka durumu değerlendirin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları Kova ayı, Venüs ve Satürn arasındaki kozmik bir ittifak sayesinde aşk hayatınızın hareketlendiği bir döneme geçiyorsunuz. Bir ilişkiniz varsa ve sevgilinizle ciddi bir adım atmayı düşünüyorsanız bu harika bir zaman olacak. Aşk hayatınızda hiç beklenmediğiniz gelişmeler kapınızı çalacak. Özellikle ikili ilişkilerde yeni insanlarla tanışmaya ve onlarla doğru iletişim kurmaya özen gösterin.

BAŞAK

Sevgili Başak, Kova ayı, Venüs ve Satürn arasındaki kozmik bir ittifak sayesinde sorumluluk bilincinizin her zamankinden daha fazla yükseldiğini göreceksiniz. Verimliliğinizi artırmak için bir yapılacaklar listesi oluşturarak ve bunlara bağlı kalarak bu titreşimlerden en iyi şekilde yararlanın. Sosyal ve iş hayatınızı dengeli bir şekilde yönetebilmek için kendinize ve sevdiklerinize zaman ayrımayı unutmayın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları,bu sabah, Kova burcundaki Ay yönetici gezegeniniz Venüs'e ve Satürn'e yanaşırken ruh halinizde dalgalanmalar hissedebilirsiniz. Bu hareketlenme, haritanızın yaratıcılığı ve kendini ifade etmeyi yöneten bölümünü harekete geçirecek ve sizi çekinmeden kendiniz olmaya teşvik edecek. Bununla birlikte Neptün’ün yaptığı hareketlenme size gelecek için büyük hayaller kurmanız adına ilham verdiğinden, yine de kişisel hedeflere ve sorumluluklara odaklanmak isteyeceksiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları ,Kova burcunun Venüs ve Satürn'e bağlanarak dördüncü evinizi harekete geçirdiği için bu sabah evde bazı temel kurallar koymanız gerekebilir. Bu titreşimler, işleri devretmek, kişisel alanınızı geri kazanmak ve hedeflerinize yönelmek için idealdir. Neptün akşam saatlerinde başlattığı hareket enerji akışınıza romantizm ve pozitiflik kazandıracak. Bir ilişkiniz varsa, şimdi sevgilinizle büyük hayaller kurmanın tam zamanı!

YAY

Sevgili Yay burçları, ,Kova burcunun Venüs ve Satürn'e bağlanarak yaptığı sert hareket bu sabah yorgun uyanmanıza neden olabilir. Kendinizi her zamankinden meşgul bir halde bulabilirisiniz. Akşam saatlerine doğru ise yavaşlamaya ve kendinizi beslenmeye teşvik eden bir değişim hissedeceksiniz. Bu enerjiyi, önümüzdeki birkaç gün boyunca evde dinlenmek, yeniden şarj olmak ve yeniden gruplaşmak için bir bahane olarak kullanın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, Kova ayı, yönetici gezegeniniz olan tatlı Venüs ve Satürn'e uyum sağlarken bu sabah önceki dönemlerdeki sıkı çalışmalarınızın meyvesini toplayacaksınız. Sorumluluk bilinciniz ve mantıksal adımlarla aldığınız kararlar bu dönemde yeniden gündeminize gelecek. Kendinizi hayatınızı değiştirecek bir planlamanın içinde bulabilirsiniz. İç sesinize ve sağ duyunuza güvenerek yenilikler için cesaretli bir karar verebilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları Ay, Venüs ve Satürn arasındaki üçlü ittifak sayesinde, auranız bu sabah her zamankinden daha etkili olacak. Bu enerjiyi özellikle iş ve kariyer kapısında kullanmanız durumda hiç beklemediğiniz bir fırsatla karşılabilirsiniz. Durumu değerlendirmeyi ve önünüze çıkan fırsatların hedeflerinizle aynı doğrultuda olup olmadığını kontrol etmeye özen gösterin.

BALIK

Sevgili Balık burçları Kova ayı, Venüs ve Satürn arasındaki kozmik ittifak sayesinde bugün derin bir içsel güç bulacaksınız. Bu kozmik iklim, içsel olarak mücadele ettiğiniz herhangi bir sorunla barışmanıza yardımcı olabilir. Bu enerji sizi sakin bir ruh haline sokabilirken, bu gece ay burcunuza girdiğinde daha sosyal hissedeceksiniz.

