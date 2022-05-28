Günlük burç yorumları: 28 Mayıs Cumartesi günü tüm burç yorumları!

28 Mayıs Cumartesi yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay,

Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Yatırımlarınızdan ufak bir kazanç sağlayabilirsiniz. İş yerinden bazı arkadaşlarınızla münakaşaya girmekten kaçının. Sizin için zor bir gün olabilir. Kafanızdaki endişeleri bastırmaya çalışın. Kısa bir tatil

düşünebilirsin.

BOĞA

Kazançlı bir iş anlaşması yapabilirsin. Bu gelişme enerjini yükseltecek. İş cephesinde yeni bir ivme kazanabilirsin. Mevsimsel değişiklikler yüzünden sağlığına dikkat etmelisin. Böyle bir zamanda

hasta olmak istemezsin. Önlemini al.

İKİZLER

Savurganlık dürtüsü sizi arkadaşlarınızla birlikte en sevdiğiniz alışveriş mekanlarına götürebilir. Çok fazla harcamamaya dikkat edin. Kariyer alanında olumlu yönde gelişmeler yaşanabilir. Gitmek için söz

verdiğin bir aile etkinliğini kaçırabilirsin. Kaçırmasan ne güzel olur!

YENGEÇ

İş yerindeki rakiplerinize karşı dikkatli olun, çünkü üstlerinizin zihnini size karşı doldurabilirler. Sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Sağlık ve dengeli beslenerek daha az hasarla bu süreci atlatabilirsiniz. Evdeki değişiklikler hoşunuza gitmeyebilir, ancak bu konuda yapabileceğiniz çok az şey var.

ASLAN

Çok kararlı bir şekilde parasal olarak nasıl daha fazla kazanabileceğinizin yollarını arıyorsunuz. Ancak biraz sakin olun. Çünkü içinizdeki bu tutku sizde agresifliğe neden oluyor. Fark etmeden etrafınızdaki insanları kırıyor olabilirsiniz.

BAŞAK

Beklenmedik bir yerden gelecek olan para rahat bir nefes almanızı sağlayacak. Başkalarıyla eşit söz hakkına sahip olabilmek için bazı konularda becerilerinizi geliştirmek durumunda kalabilirsiniz. Bir

arkadaşınızın uzmanlığı, bir süredir tıkanan işlerinizde size çok yardımcı olabilir.

TERAZİ

İyi kazanmaya devam ettiğiniz için parasal cephede bir sorun yok gibi görünüyor. Hava sıcakları sizi yoruyor olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Huysuzluğunuzun sevdiklerinizle aranızı açmasına izin vermeyin.

AKREP

Detaycılığınız üzerinde çalıştığınız bir projenin ya da etkinliğin kusursuz şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır. Sevdiğiniz insanlar harika bir hafta geçirebilirsiniz. Acilen bir krediye ihtiyaç

duyabilirsiniz.

YAY

Bazı aceleci yatırımlar nedeniyle parasal durumun kötüleşmesi muhtemeldir. Bu durumu kurtarmak için fikrini hiç ummadığın insanlar destekleyecek. Sağlığınıza dikkat edin. Bir aile üyesinin başarısı

sizin de prestijinizi yükseltecek.

OĞLAK

Borsa, hisse senedi, kripto para gibi alanlarda yatırımı olanların çok dikkatli olması gerekiyor. Zarar verecek bir kayıp yaşanabilir. Odağını kariyerine verenler doğru adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Gerginlikten uzak bir hayat istiyorsanız, huysuz bir ihtiyarın etrafından dolaşmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA

Araba veya büyük bir eşya satın alabilirsiniz. Spora başladıysanız dikkatli olun. İşinize çok bağlısınız. Ayrıntılara dikkat ediyorsunuz. Bu bağlılığınız ve dikkatiniz sayesinde iş yerine büyük bir fayda sağlayabilirsiniz.

BALIK

Büyük bir para harcamadan önce iki kere düşünmeniz sizin yararınıza olabilir. Mevcut işinizde beklemediğiniz bir kazanç elde ediyorsunuz. Depresif hissedenlerin hayatlarına giren yenilik sayesinde

üzerlerindeki ölü toprağından kurtuluyorlar.

