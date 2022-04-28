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Günlük burç yorumları: 28 Nisan Perşembe günü tüm burç yorumları!

28.04.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 28 Nisan Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 28 Nisan Perşembe günü tüm burç yorumları!

28 Nisan Perşembe yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün geniş kapsamlı planlar yapmaya meyilli olabilirsiniz, ancak Plüton gerileme evrelerinden birine başlamak üzere olduğundan, bu pek de iyi bir fikir olmayabilir. Kendiniz değişiklik yapmak yerine, başkalarının ne yaptığını görmek için bekleyin, ardından kendi yararınıza çalışmasını sağlayın.

BOĞA

Ev işleri ve diğer günlük aktivitelerle zaman kaybetmeyin. Bunlar her zaman yapılabilir. Şimdi ana odak noktanız, genel yaşam amacınız olmalıdır. Her şeyden çok neyi başarmak istiyorsunuz? Buna konsantre olun ve diğer her şeyi görmezden gelin.

İKİZLER

Önümüzdeki birkaç gün içinde, özellikle de yöneticiniz Merkür yarın kendi burcunuza geçtiğinde, kendinizi geliştirme fırsatları bol ve hızlı bir şekilde gelecek. Yine de benzer düşüncelere sahip insanlarla güçlerinizi birleştirirseniz daha fazlasını başarırsınız.

YENGEÇ

Bugün bir krizden drama yapmamaya çalışın. Uğraşmanız gereken insanlardan bazıları, dünyada olup bitenler hakkında biraz kafa yorar ama onların örneğini takip etmek zorunda değilsiniz. Serin, sakin ve kontrollü kalın.

ASLAN

Kendini terfi etme konusunda senin için iyi olan bir yeteneğe sahipsin ama Plüton gerileme aşamasına başlamak üzereyken, güçlü konumlardaki insanlar normalden daha talepkar olabilir. Övünmelerinizi gerçek başarının kanıtlarıyla destekleyebildiğinizden emin olun.

BAŞAK

Cesaretiniz veya özgüveniniz eksik değil, ancak önümüzdeki birkaç gün içinde hem işte hem de kişisel yaşamınızda yapacağınız girişimlerin yetenekleriniz dahilinde olduğundan emin olmalısınız. Bir Başak bile kendi sınırlamalarına saygı duymak zorundadır.

TERAZİ

Evet, bir tür görev sıkıcı ve zaman alıcıdır, ancak buna kendinizi adadınız ve sonuna kadar gitmelisiniz. İtibar değerli bir şeydir, elde edilmesi zor ve kolayca kaybedilir, bu yüzden pazarlığı sonuna kadar yaşayın.

AKREP

Bugün hareketinizi bir araya getirirseniz, gerekli olduğunu bildiğiniz ancak herkesin taahhüt etmek istemediği değişiklikleri zorlamanız oldukça olasıdır. Arkadaşlarınızı ve meslektaşlarınızı ikna etmeye çalışarak zaman kaybetmeyin, bırakın tutkunuz konuşsun.

YAY

Sadece zihinsel ve duygusal olarak iyi hissetmenizi sağlamakla kalmayan, aynı zamanda para durumunuz için de harikalar yaratan bir şeye katılma şansını elde etmek üzeresiniz. Bir tür iş teklifi, beklediğiniz büyük fırsat olabilir.

OĞLAK

Senin için her şey mümkün, bu yüzden düşünme şapkanı tak ve şu an bulunduğun yerden en çok olmak istediğin yere ulaşmak için ne yapman gerektiğine karar ver. Beklediğinizden çok daha yumuşak bir yolculuk olmalı.

KOVA

Bir süre önce bitirmen gereken ama asla yetişemediğin bir şey varsa, o zaman çok geç olabilir. Plüton gerileme evresine başlamak üzere olduğundan, onu tamamen terk etmeniz gerekebilir. Ama bir şansın daha olursa onu boşa harcama.

BALIK

Şimdi yaptığınız herhangi bir değişikliğin birkaç gün, hatta belki saatler içinde tekrar değiştirilmesi gerekebilir, bu nedenle kendinizi hızlı kararların size finansal olarak pahalıya mal olabileceği bir duruma sokmamaya çalışın. Her şeyi olduğu gibi bırakmak daha güvenli olabilir.


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