Günlük burç yorumları: 28 Şubat Pazartesi günü tüm burç yorumları!

28 Şubat Pazartesi yani ayın son günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları bugün teknolojik aletlerle olan ilişkinize mesafe koymaya çalışın. Çünkü Kova ayı ve Uranüs arasındaki sert açı nedeniyle kendinizi bir anda günlük hayattan tamamen soyutlanmış bir şekilde bulabilirsiniz. Bugün hiç beklemediğiniz bir anda alacağınız sürpriz haberle birlikte hayatınızın döngüsünün değişmeye başladığını hissedeceksiniz. Şanslı gününüzdesiniz bunu değerlendirin!

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün tamamen iş ve kariyer konularının gündeme geleceği bir gün olacak. Kova ayı ve Uranüs arasındaki sert açı nedeniyle maddi zorluklarla karşılacağınız bir gün olabilir. Aklınızın sesini dinleyerek hareket etmeye ve mantıklı kararlar vermeye çalışın. Özellikle iş ve kariyer kapısını ilgilendiren konularda yeni bir adım atmadan önce düşünün.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, Kova ayı ve Uranüs arasındaki hareketlenme sabah saatlerinde dah yorgun ve bitkin bir şekilde uyanmanıza neden olacak. Geleceğe dönük olarak planlar yaparak adım atma isteğinde olabilirsiniz ancak karar vermeden önce çevrenizdekilere danışmayı ihmal etmeyin. Geçmişten gelen bazı problemlerle bugün bir kez daha ilgilenmek zorunda kalacak ve üzerini tamamen kapatacaksınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bu sabah güven konusunda bir sınavdan geçebilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir yakınınız hakkında duyacağınız bir haber tüm dengenizi alt üst edebilir, insanlara karşı tereddütlü hale gelebilirsiniz. Hayatınızda uzun süredir var olan insanlara karşı yeni bir tavır alabilir ve onları çıkartmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız ikilemler sosyal çevrenize de yansıyacak, sizi ilerleyen günlerde karar vermesi zor bir yol ayrımı bekliyor.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bu sabah Kova ayının Uranüs ile kesiştiği nokta nedeniyle beklenmedik bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bugün kendinizi her zamandakinden daha alıngan bulabilirsiniz. Partneriniz veya en iyi arkadaşınız sizden uzaklaşıyor gibi görünüyorsa, bunu kişisel olarak algılamamaya çalışın. Çünkü muhtemelen sizinle hiçbir ilgisi olmayan içsel düzeydeki meseleleri ile uğraşıyorlar. Öğleden sonra kara bulutların dağılmaya başladığını hissederken günün erken saatlerinde ortaya çıkan sorunların temeline inecek ve dürüst bir iletişim sayesinde kendinizi daha kolay ifade ettiğinizi göreceksiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Kova burcunun kaotik Uranüs ile sert bir kare oluşturduğu ve sabahı beklenmedik şekillerde sarstığı için rutinlerinizin dışına çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerine doğru hayatınızın döngüsünü değiştirecek bir fırsat karşınıza çıkabilir. İş ve kariyer anlamındaki bu fırsat sayesinde yeni bir sektöre adım atabilir ya da var olan işinizde yükselebilirsiniz. Kendinize güvenin ve daha fazla sorumluluk almak için gönüllü olun.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, Kova ayı ve Uranüs arasındaki sert açı nedeniyle bugün iletişim konusunda sorunlar yaşabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalardan doğan problemler hayal kırıklığı yaşamınıza neden olabilir. Kendinizi ifade etme konusunda sorun yaşıyorsanız, bir süre kendi içinize yönelerek insanlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Kendinizi dinleyerek sakin bir gün geçirmeye özen gösterin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bu sabah Kova burcu Uranüs için zorlu bir açı oluşturduğundan ev hayatınızda gerilimler artabilir. Her zamankinden daha gergin görünen ev arkadaşları veya aile üyelerini tetiklememeye çalışın. Çünkü diyaloglar içinde geçen en ufak bir cümle bile yanlış anlaşılmalara neden olarak sorunun büyümesine yol açabilir. Günün ilerleyen saatlerinde biriken işlerinizi halletmeniz için doğru bir fırsat olacak. Kendinize bu zamanı tanıyın.

YAY

Sevgili Yay burçları, en iyi niyetli tavsiye bile istenmeden verilirse geri tepebilir. Bu sabahın kozmik iklimi size zor olan bu dersi hatırlatabilir. Günün ilerleyen saatlerinde zor bir dönemden geçen arkadaşınız ya da aile üyelerinden biri kişi sizden yardım isteyecek, ona uzattığınız el kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün cüzdanınız ve eliniz arasındaki mesafeyi mümkün olduğunda uzaklaştırmaya çalışın. Çünkü her zamankinden daha fazla harcama yapma dürtüsünde olabilirsiniz, ay içinde yaptığınız planların doğrultusunda hareket ederek çizgiden çıkmamaya çalışın. Bugünün gündem maddesini maddi ve ekonomik konular oluşturacak.

KOVA

Sevgili Kova burçları, Kova ayı asi Uranüs'e kare açıyla yaklaşırken, bu sabah evde kaos havası hakim olabilir. Güne zorlu bir başlangıç yapsanız bile devam eden saatlere hazırlanırken sakin olmaya ve enerjinizi düzeltmeye çalışın. Öğleden sonra saatlerinde enerjinizin düzelmeye başladığını ve kendinizi daha mutlu hissettiğiniz dakikalara gireceğinizi müjdeleyelim.

BALIK

Sevgili Balık burçları, Kova ayı ve Uranüs arasındaki sert bağlantı nedeniyle bu sabah sizi şaşırtacak ilginç bir gerçekle yüzleşebilirsiniz. İletişim kanallarındaki problemler nedeniyle bugün ilişkilerinizin sınırını her zamankinden daha keskin bir şekilde belirlemelisiniz. Kendinizi veya çevrenizdeki insanları aşırı derecede eleştirmemeye çalışın.



