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Günlük burç yorumları: 3 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!

03.08.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 3 Ağustos Çarşamba aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?  

Günlük burç yorumları: 3 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!

3 Ağustos Çarşamba yani ayın üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 3 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...

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KOÇ

Önümüzdeki 24 saat içinde olanlar moralinizi yükseltecek ve sizi bir veya iki risk almaya teşvik edecek, ancak sizi kişisel sınırlarınızı zorlamaya ikna etmek nadiren çok zaman alıyor. Artık her şeye sahipsiniz, bu yüzden her şeye sahip olmayı planlayın!

BOĞA

Başkalarının söylediklerine ve yaptıklarına nasıl tepki verdiğiniz, kendi kendinize ne söylemeyi ve ne yapmayı seçtiğinizden çok daha önemlidir. İlk adımı arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın yapmasına izin verin, ardından kendi çıkarlarınızı geliştirmek için en iyi nasıl ilerleyeceğinize karar verin.

İKİZLER

Bugün hareket halinde olmak isteyeceksiniz ama nereye gittiğiniz ve oradayken ne yaptığınız ikinci planda kalacak. Önemli olan yol boyunca karşılaştığınız kişilerle nasıl başa çıktığınızdır. İnsanlara karşı iyi olun, onlar da size karşı iyi olacaklardır.

YENGEÇ

Önümüzdeki 24 saat içinde para meseleleri senin için iyi gitmeli ama bunu eğlence için harcayabileceğin, harcayabileceğin ve harcayabileceğin bir işaret olarak algılama. Cebinizde beklediğinizden daha fazla para kalırsa, bir değişiklik için orada tutmayı deneyin.

ASLAN

Zodyak'ın Ateş burçlarından biri olarak, risk almaya yabancı değilsiniz ve bugün yaptığınız şey birkaç kişiyi şok edebilir. Ayrıca, yararlanmak için mükemmel bir şekilde yerleştirildiğiniz fırsatlar yaratacaktır. Her halükârda şansınızı biraz zorlayın.

BAŞAK

Bugün özgüven dolu olacaksınız ve kendinize olan inancınız, karizmanızdan yoksun insanlar için sizi oldukça çekici kılacaktır. Ortaklıklar ve ilişkiler söz konusu olduğunda geri durmamalısınız. Ne kadar çok verirseniz, karşılığında o kadar fazlasını alırsınız.

TERAZİ

Gezegenler sizi düşünülemez olanı düşünmeye ve belirli hedeflerin sizi aştığını söyleyen eleştirmenleri ve alaycıları görmezden gelmeye teşvik ediyor. Yöneticiniz Venüs ile bugün Mars'a güzel bir şekilde bağlıyken, hemen hemen istediğiniz her şeyi başarabileceğinize şüphe yok.

AKREP

Kendi adımınızı atmaya kararlısınız ve adınızı duyurmak için kuralları esnetmeye hazırsınız. Tek sorun, eğer çok acımasız olursan, sana yarardan çok zarar verecek türden bir isim yapabilirsin.

YAY

Bugün hem kişisel yaşamınızda hem de iş yerinizde ekstra yol kat etmeye istekli olun. Rakipleriniz başarıya giden kolay bir yol ararken, siz yolunuza çıkan tüm engelleri yok ederek devam edebilirsiniz. Karşı konulmaz bir güçsün.

OĞLAK

Bugünün Venüs-Mars bağlantısı, uzun vadeli bir ilişki hakkında sahip olabileceğiniz tüm şüphelerin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Kalbinizi yüzde yüz koyun ve bunun romantik ilişkilerinizde harika bir yeni bölümün başlangıcı olacağına gerçekten inanın.

KOVA

Zorlanmadan ilişkilerinizde söz sahibi olabileceğiniz fikrini aşmanız gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse, neyin en iyi olduğunu bildiğinize inanabilirsiniz, ancak diğerleri söz konusu olduğunda, gerçekler ne olursa olsun, bu önce duygularla ilgilidir.

BALIK

Zihninizi ve bedeninizi gidebildiği kadar ileri götürdünüz ve şimdi kendinize hak ettiğiniz bir "zaman" ile ödüllendirmelisiniz. Bugün başkaları sizden ne kadar çok talepte bulunursa, onların kendileri için bazı ağır işleri yapmalarını o kadar çok talep etmelisiniz.


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