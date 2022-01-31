Günlük burç yorumları: 31 Ocak Pazartesi günü tüm burç yorumları! Burçları bugün neler bekliyor?

31 Ocak Pazartesi yani ayın otuz birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 31 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu sabah Ay, Kova burcuna doğru hareket ediyor, bu sizler için yeniliklere ve beklenmedik gelişmelere gebe olacak. Sabah saatlerinde alacağınız bir haber sayesinde sosyal anlamda kendinizi bugün adeta zirvede hissedeceksiniz. Bugün iletişim becerilerinizin yüksek olduğunun farkına vararak daha önce konuşmayaca cesaret edemediğiniz konuları yeniden gündeminize alabilirsiniz,olumlu geri dönüşler alacağınızı unutmayın. Bu gece gerçekleşecek olan yeni ay hareketiyle beraber hayatınızı sorgulayacak ve kendinizi yeni bir adım atmak için daha cesaretli hissedeceksiniz.

BOĞA

Kova ayı, doğrudan kariyer ve iş hayatınızı etkileyecek. Zihinsel olarak daha temiz ve sorumluluk bilincinin yüksek olduğu bir hafta başlangıcı yapıyorsunuz. Bugün iş hayatınızda küçük bir sorunla karşılaşabilir ve soruna çözüm üretmek için yeteneklerinizi yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz. İş hayatındaki bir karar aşamasında inisiyatif alma durumunuz doğabilir, bu aşamada düşüncelerini açıkça söylemekten geri durmayın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, bugün kendinizi ve iç sesinizi dinleyerek önemli bir karar verme aşamasına geçebilirsiniz. Kova ayı, haritanızın yüksek düşünceyi yöneten sektörüne ışık tutuyor. Zekanızı ve sezginizi birleştirerek bugün üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Bu geceki yeni ay manevi duygularınızı ve enerji alanlarınızı arttıracak. Yüksek enerjiniz sayesinde hayallerinizin kısa bir sürede gerçekleştiğini hissedeceksiniz.

YENGEÇ

Kova ayı ve kaotik Uranüs arasındaki sert kare nedeniyle bu sabah sınırlarınıza saygı duymayan insanlarla sorun yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte, meslektaşlarınız ve arkadaşlarınızla net çizgiler çizip çizmediğinizi kendinize sormak isteyebilirsiniz, kırmızı çizgilerinizi insanlara hatırlatmanın tam zamanı! Kendinize bir iyilik yapın ve "hayır" deme, mesajları görmezden gelme ve gelecekte ortaya çıkacak herhangi bir müdahaleci konuşmanın üstesinden gelmenize yardımcı olmak için bu gece sınırlar belirleme sanatını uygulayın.

ASLAN

Kova burcundaki Ay’ın ilerleyişi iş ve kariyer kapısında sorunlar yaşamanıza yol açabilir, kendinizi bir anda yeni bir işe adım atarken bulabilirsiniz. Eğer iş arama sürecinde ya da sektör değiştirmeyi düşünüyorsanız önünüze çıkan fırsatlar sayesinde yenilenmenin farkına varacaksınız. Aşk ve ilişkiler kapısında şansınızın yüksek olduğu bir süreç sizleri bekliyor, bugün hiç beklemediğiniz bir anda hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün, Kova ayı altıncı evinizi aydınlatırken daha akılcı ve mantıksal adımlar atmak isteyeceksiniz. Her zamankinden daha yaratıcı ve sezgiler becerilerinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız, önünüze çıkan fırsatları değerlendirmeyi unutmayın. Bu gece gerçekleşecek olan yeni ay, sağlık konularında yaşanacak birtakım olumsuz durumlara işaret edebilir. Doktor kontrollerinizi aksatmadan sağlığınızı gözlemlemeye özen gösterin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, Kova ayının iletişim kanallarınızda yarattığı baskı nedeniyle son dönemde kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşadığınızı hissediyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerle yaşadığınız yanlış anlaşılmalar bugünün de gündem maddesini oluşturacak. Şimdi yeni şeyler denemenin, ne düşündüğünüzü söylemenin ve biraz riskli gelse de sizi siz yapan özelliklerle diğer insanları tanıştırmanın zamanı geldi.

AKREP

Sevgili Akrep burçları bugün Kova ayının hareketiyle birlikte her zamankinden daha fazla sosyalleşme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla görüştüğünüz bir plan yapmanız günün enerjisini temizleyecek ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak. İş anlamında bugün yaşabileyeceğiniz sıkıntılar gündem maddesi olarak karşınıza çıkıyor, iş arkadaşlarınızla aranızdaki iletişime bugün biraz daha dikkat etmeniz faydalı olur.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün ağzınızdan çıkan her bir kelimenin iletişim kanallarındaki etkisine inanamayacaksınız. Hitabet yeteneğiniz sayesinde bugün birçok sorunun üstesinden gelebilecek, farkındalıklarınızı güçlendireceksiniz. Kendinize ve iç sesinize yöneldiğiniz bir gün başlangıcıyla birlikte ilerleyen saatlerde özellikle aşk hayatınızda beklenmeyen bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Geçmişten gelen bir konunun yeninden gündeme gelmesi söz konusu olabilir, kararlarınızın arkasında durmaya özen gösterin.

OĞLAK

Bugün mali konularda kendinizi bir planlamanın içinde bulabilirsiniz. Eğer yeni bir yatırım yapmayı ya da ev almayı düşünüyorsanız doğru zamandasınız. Maddi konulardaki tutucu tavrınızı bir kenara bırakarak yeniliklerin peşinden gidebilmek için kendinize fırsat verin, bu attığınız cesaretli adımın karşılığını önümüzdeki günlerde kat be kat göreceksiniz. Yeni bir yatırım yapmadan önce mevcut şartları gözden geçirmeyi unutmayın.

KOVA

Bugün Kova burcundaki Ay hareketi sayesinde tamamen iç sesinizle hareket ederek doğru kararlar verdiğiniz bir gün olacak. Gün içinde evrenin size gönderdiği işaretlere inanamayacaksınız. Hayallerinizi gerçekleştirmek için en doğru zaman, sadece kendinizi dinleyin ve cesaretli bir şekilde adım atın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugünün gündeminde geçmişten gelen birtakım durumlar ve konular söz konusu olacak. Kova burcundaki ayın hareketi bilinçaltınızı yöneten kanalları harekete geçirerek halının altına attığınız sorunların yeninden gün yüzüne çıkmasına neden olacak. Bu geceki yeni ay, en derin benliğinizle bağlantı kurmak için mükemmel bir zamanlama. Meditasyon, sessizlik ve iç gözlem için kendinizi dinleyin ve iç sesinize kulak verin.



