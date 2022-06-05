Günlük burç yorumları: 5 Haziran Pazar günü tüm burç yorumları!

5 Haziran Pazar yani ayın beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 5 Haziran Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bu sabah Aslan burcunun gökyüzündeki hareketleri özellikle mali ve finansal konuları etkileyecek. Geleceğe dair yatrımlarınızı gözden geçirerek aile bütçenizi yeniden planlamayı deneyebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde yaşayacağınız sorunlar günün ilerleyen saatlerinde canınızın sıkılmasına neden olacak.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Güneş’in Aslan burcundaki hareketi dördüncü evinizi etkilerken kendinizi her zamankinden daha gergin ve sinirli hissedebilirsiniz. Özellikle evinizden biraz uzaklaşmak ve sosyal ilişkilerinize mesafeli yaklaşmak derin bir nefes almanızı sağlayacak. Günün sonuna doğru Başak burcundaki hareketlilik size doğrudan yansıyacak ve kendinizi bir değişimin içinde hissedeceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları,bu sabah Aslan burcunun hareketiyle birlikte hayatınızda birtakım durumların değişikliğe uğradığını göreceksiniz. Geçmişte verdiğiniz kararları bir kez daha gözden geçirerek kendiniz için en doğru olana karar vermeye özen gösterinç İç sesinizi dinleyerek kendinize bu konuda biraz zaman tanıyın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Ay Aslan burcundaki hareketine devam ederken bugün kendinizi dengesiz bir ruh halinin içinde bulabilirsiniz. Özellikle bugün çevrenizdekileri kırmamak için iletişim becerileri ve empati yeteneğinize her zamankinden daha çok ihityacınız var.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay burcunuzdaki hareketine devam ederken bu haftanızı planlama isteğiyle uyanacaksınız. Önümüzdeki hafta özellikle iş ve kariyer anlamında sizin için zorlayıcı olacak. Bu nedenle duruma yapılacaklar listesiyle yaklaşmak ters giden işlerinizin kolayca toparlanmasına yardımcı olabilir.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Ay Aslan burcundaki hareketine devam ederken haritanızın bilinçaltını yöneten bölümüne küçük bir dokunuş yaptığını fark edeceksiniz. Bu durumda dış dünyadan biraz uzaklaşarak olayları değerlendirmek için kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz.Gün sonuna doğru hayatınızın ilerleyen dönemlerini etkileyecek bir karar verebilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, Ay Aslan burcundaki hareketine devam ederken kendinizi sosyal anlamda zirvede hissettiğiniz bir döneme geçiş yaptığınızı fark edeceksiniz. Aslan ayının etkisiyle eğer bütçenizi doğru bir şekilde planlamazsanız ayın sonlarına doğru zorluk yaşabilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Ay Aslan burcundaki hareketi sırasında Satürn ile sert bir açı oluşturuyor. Bu kozmik iklim iletişim problemlerinden doğan yanlış anlaşılmaların gündeme gelmesine neden olabilir. Özellikle sevdiğiniz arkadaşlarınızla aranıza kara kedinin girdiğini görebilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, Ay Aslan burcundaki hareketine devam ederken bugün hayalleriniz ve gerçekler arasında derin bir çatışma olduğunu hissedeceksiniz. Bu kozmik özellikle geleceği planlama konusunda atacağınız adımların sekteye uğramasına neden olabilir. Radikal bir karar vermeden önce biraz düşünmenizi ve geçmişe dair konuları tartmanızı tavsiye ediyoruz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları bugün özellikle sosyal anlamda kendinizi kötü hissettiğiniz bir gün olabilir. Arkadaşlarınız ve ailenizle gün içinde gerilim yaşayabilir ve sorunları çözemediğinizi hissederek uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Günün sonralarına doğru ise bu kozmik iklim yerini mantıksal kararlara bırakacak.

KOVA

Sevgili Kova burçları, Ay Aslan burcundaki hareketine devam ederken ilişkilerinizi analiz etmek için kendinize bir fırsat verin. Bu kozmik iklim geçmişten gelen konuların bir kez daha gün yüzüne çıkmasına ve yeni kararlarla birlikte çözmeniz gereken meselelerin gündeme gelmesine neden olacak.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bu sabah sosyal anlamda yoğun bir gün sizi bekliyor. Özellikle aileniz ve sevdiklerinizin sizin yardımınıza ihtiyaç duyacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendi işlerinizi bir kenara atmadan sevdiklerinize yardım etmenin yollarını bulmanız gerekiyor. Aksi halde hem kendinizi hem de çevrenizdekileri yoracak bir süreç sizleri bekliyor.



