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Günlük burç yorumları: 7 Temmuz Perşembe günü tüm burç yorumları!

07.07.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 7 Temmuz Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 7 Temmuz Perşembe günü tüm burç yorumları!

7 Temmuz Perşembe yani ayın yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 7 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bir iş arkadaşınızın size karşı dürüst olmaktan uzak olduğuna inanabilirsiniz, ancak şüphelerinizi destekleyecek sağlam kanıtlarınız yoksa, en azından şimdilik sessiz kalmalısınız. Gezegenler, bu durumda içgüdülerinizin biraz merkezden uzak olabileceği konusunda uyarıyor.

BOĞA

Çok yakında sizin için yeni kapılar açılacak ve Mars artık burcunuzdan geçerken heyecan verici yeni yönlere doğru ilerlemeye başlamakta tereddüt etmeyeceksiniz. Bir seferde yalnızca bir kapıdan geçebileceğinizi hatırlamanız gerekir.

İKİZLER

Önümüzdeki 24 saat boyunca dikkat çekmemek akıllıca olabilir, özellikle de biraz geç konuştuysanız. Ne zaman konuşacağını ve ne zaman sessiz kalacağını bilmek sadece olgunluğun bir işareti değil, aynı zamanda gelecekteki başarının bir göstergesidir.

YENGEÇ

Dürüst olmak gerekirse, dünyayı alt edebileceğinize ve kazanabileceğinize inanabilirsiniz, ancak bu, hayata doğrudan saldırabileceğiniz ve bir tür tepki beklemeyeceğiniz anlamına gelmez. Şimdi biraz dikkatli olmak, sizi daha sonra büyük bir beladan kurtarabilir.

ASLAN

Bugün ne kadar çok arkadaş seni planlarına dahil etmeye çalışırsa, o planlarda yanlış bir şey olduğu için değil, kendi hedeflerin olduğu için ve onlar önce gelmeleri gerektiği için, mesafeni o kadar fazla tutmalısın.

BAŞAK

Bugün en önemli şey, etrafınızdaki herkes dünyanın sonuymuş gibi panikle koşarken bile sakin kalmanızdır. Durumları oldukları gibi görmek için Başak mantık güçlerinizi kullanın, başkalarının onlardan korktukları gibi değil.

TERAZİ

Eleştirmenleriniz bugün biraz sesli olacak ama onları dikkate almanız için hiçbir neden yok. Yaptığınız şeye inandığınız sürece, bu inanç sizi başkaları ne derse desin başarıya götürecektir.

AKREP

Gördüğünüz ve duyduğunuz her şeyi gerçek değerinden almamaya çalışın. Şimdi ve hafta sonu arasındaki olayların dinamiğini değiştirecek sahnelerin arkasında olan şeyler var, bu yüzden kendinizi herhangi bir bakış açısına veya hareket tarzına adamayın.

YAY

Yardıma ihtiyacın var ve bunu biliyorsun ama gururun seni bu gerçeği kabul etmekten alıkoyuyor. Günün sonunda, yakında yardım almazsanız, finansal dahil olmak üzere çeşitli seviyelerde size mal olacağı açık olmalıdır.

OĞLAK

Arkadaşlarınızın ve meslektaşlarınızın yapmanızı söylediklerini mi yapıyorsunuz yoksa içgüdülerinizi takip edip yeni bir yöne mi gidiyorsunuz? Bu kararı sadece sen verebilirsin ama dikkatlice düşünmelisin. Aceleyle verilen kararlar kötü kararlar olacaktır.

KOVA

Bugün ve yarın da en önemli şey, bildiğiniz ve güvendiğiniz şeylere bağlı kalmanız ve rutinleri ve yöntemleri sırf onlardan sıkıldığınız için değiştirmemenizdir. Çok fazla ivme kazandınız, bu yüzden kaybetmeyin.

BALIK

Diğer insanlara neden belirli bir eylemde bulunmayı seçtiğinizi açıklamaya çalıştıkça kafaları daha da karışacak, bu yüzden onlarla zaman kaybetmeyin. Doğru olduğunu bildiğin şeyi yap ve dünyanın seni sonuçlara göre yargılamasına izin ver.


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