Günlük burç yorumları: 8 Mayıs Pazar günü tüm burç yorumları!

8 Mayıs Pazar yani ayın sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 8 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Aslan ayı öngörülemeyen Uranüs ile kareye girerken bu sabah sizi kaos ve tatsız sürprizler bulabilir. Bu kozmik iklim sizi gergin bir havaya soksa da karışıklık karşısında sakin kalmak için elinizden gelenin en iyisini yapın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Aslan ayı ve Uranüs arasında oluşan açı bu sabah özellikle ev ve aile ilişkilerinizi olumsuz yönde etkileyecek. İletişim kanallarında oluşan problemlerden doğan tatsızlıkları giderebilmek için karşınızdakinin söylediklerini dikkatli bir şekilde dinleyerek empati yeteneğinizi kullanmaya çalışın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, Aslan ayı ve Uranüs arasında oluşan sert açı nedeniyel geçmişten gelen duygularınızın gün yüzüne çıktığını fark edeceksiniz. Geçmişle yüzleşmek ve bir kez da durumu değerlendirmek zorunda kalabilirsiniz. Karar verme konusundaki cesaretli tavrınız sayesinde olayların üstesinde gelebileceğinizi unutmadan geçmişin tozlu sayfalarından kendinizi uzaklaştırın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Aslan ayı ve Uranüs arasındaki açı bugün mali ve finansal konuların gündeminizde yer almasına neden olacak. Bu kozmik iklim nedeniyle aile bütçenizi ve masraflarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. İletişim kanallarında oluşan sorunlar nedeniyle sevdiklerinizle aranıza mesafe girebilir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay burcunuzda hareket ederken Uranüs ile oluşturduğu açı sizi doğrudan etkileyecek. Bugün duygusal anlamda kendinizi bir çıkmazın içinde hissedebilir ve çevrenizdekiler tarafından anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Uzun süredir haber alamadığınız bir kişinin sizinle iletişim kurmak istemesi sizi şaşırtacak.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları,Aslan ayı ve Uranüs arasındaki açı nedeniyle sabah saatlerinde kendinizde birşeyler yapmak için enerji bulamayabilirsiniz. Öğlen saatlerine doğru karamsar hava dağılırken kendinize özel alanlar oluşturarak iç sesinizi dinlemek için fırsat yaratmaya özen gösterin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, Aslan ayı ve Uranüs arasındaki açı tartışmaları ve gergin bir atmosferi beraberinde getirecek. Bugün düşmanlarınıza karşı daha dikkatli olun. Son zamanlarda taşıdığınız herhangi bir duygusal yük tarafından yıpranmış hissetmeye başlayabilirsiniz. Duygusal anlamda ve ikili ilişkilerde kendinize biraz daha fırsat vermeye çalışın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Aslan burcunun Uranüs ile kesiştiği bugünde aşk hayatınızda beklenmedik bir şekilde duvarlar ortaya çıkabilir.Aceleci bir tavırdan kaçının, çünkü zedelenmiş egolar veya hakarete uğramış gurur, sizin veya sevgilinizin arasındaki mesafelerin artmasına neden olabilir. Bugünü kendinize ayırarak negatif enerjinin uzaklaşmasına izin verin.

YAY

Sevgili Yay burçları, Aslan ayı ve Uranüs’ün kurduğu bağlantı bugün daha iyimser bir bakış açısıyla olaylara yaklaşmanızı sağlayacak. Kendinizi her zamankinden daha olumlu ve pozitif bir atmosferin içinde bulacaksınız. Sorunları çözme yeteneğiniz sayesinde karşılaştığınız durumları bir kez daha gözden geçirme fırsatına sahip olacaksınız.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları Aslan burcu Uranüs'le kesiştiği ve gergin ve öngörülemeyen bir hava yarattığı için, orijinal Pazar planlarınız bu sabah o kadar çekici görünmeyebilir. Özellikle aileniz ve arkadaşlarınız söz konusu olduğunda, kendinizi normalden daha sinirli hissedebilirsiniz. İletişim kanallarında oluşabilecek problemleri önlemek için kendinize zaman ayırın ve iç sesinizi dinleyerek hayatınızda atmak istediğiniz adımlara karar verin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün Aslan burcunun Uranüs ile kesiştiği ve gergin ve öngörülemez bir enerji yarattığı için en yakın ilişkilerinizde zorlu bir döneme girebilirsiniz. Sevdiklerinizle aranızda oluşabilecek sorunların üstesinden gelebilmek için onların düşüncelerine her zamankinden daha fazla önem vermeniz gereken bir döneme geçiş yapıyorsunuz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, Aslan ayı Uranüsle ile sert bir açı oluştururken nedenini tam olarak bilmediğiniz bir şekilde kendinizi endişeli ve stresli hissedebilirsiniz. Özellikle bu kozmik iklim hedefleriniz ve amaçlarınız üzerinde doğrudan etkili olacak. Son birkaç günde sorumluluklarınızı yerine getiremiyorsanız endişelenmeyi bırakın ve derin bir nefes alarak kendinizi motive edin.



