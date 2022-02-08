Günlük burç yorumları: 8 Şubat Salı günü tüm burç yorumları!

8 Şubat Salı yani ayın sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 8 Şubat Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün hayallerinize yatarım yapmaktan korkmayın. Derin arzularınız su yüzüne çıkıyor. Tercihlerinizde makul olmaya çalışırsanız kazanan siz olursunuz. Kariyer ve finansal yönden yaşadığınız sorunları çözmek için size doğru uzanan bazı yardım elleri var. Ancak, tavsiye için güvenilir bir arkadaşınıza başvurmanız gerekebilir.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün işe erken başlamaya çalış, yoksa dünya ile uyumunu kaybedebilirsin. İçinde bulunduğunuz durum size günlük hayattan kaçma şansı tanıyor. Bu enerjiyi küçük bir mola vermek için kullanın ve kendinize göz alıcı bir güzellik yaptığınızdan emin olun.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, bugün uykunun esiri oluyorsun. Uyanmakta zorluk çekebilirsin. İşe geç kalmamaya çalışmalısın. Bu uyanamama hali öğleden sonraya kadar devam edebilir. Bu uykulu haller yüzünden işinizde hata yapmamaya çalışın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün yüzeysel tartışmalar için fazla sabrınız olmayacak. Bugün hem fedakâr hem de çok düşünceli bir havaya bürünüyorsunuz. Akşama kadar bu düşünceli halleri üzerinizden atamayacaksınız.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, iş yerinizde hareketli bir gün geçirmeye hazır olun. Neye, nasıl yetişeceğinize şaşırabilirsiniz. Taleplerin bazıları ağır gelse de sizin bu kadar üzerinizde gelinmesinin altında sebepler arayarak kafanızı meşgul etmeyin. Gün içinde nefes almayı unutmayın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün sizi tesadüflerle dolu bir gün bekliyor. Evrenden size sunulan işaretleri iyi takip edin. Bunların ne anlama geldiğini çözmeye çalışırken dağılmamaya çalışın. Bunun yerine etrafınızdaki dünyayla bağlantı kurmanın tadını çıkarın. Sezgilerinizi takip edin ve geri atmayın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün yargılanma korkusuyla fikir ve görüşlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. İş yerinde sakin bir ruh halinde olsanız bile bazı durumlarda kendinizi baskılamakta zorluk çekeceksiniz. Aileniz ve yakın arkadaşlarınızla iletişime geçmelisiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün ilhamınızı romantizmden alıyorsunuz. Sevdiğinizle yakınlaşmak için harika bir gün. İş yerinizde takdirleri toplayacağınız bir gün olacak. Ortaklı bir işiniz varsa, ortağınızın bağlantısıyla ortaya çıkan yeni bir fırsatla karşı karşıya kalabilirsiniz. Duygularınızı bir hediye ile ifade etmek için mükemmel bir seçimdir. Küçük ve düşünceli hediyeler de işe yarayacaktır.

YAY

Sevgili Yay burçları, kendinize bir iyilik yapın ve işe gitmeden önce derin bir nefes almayı unutmayın. Zihninizi ve bedeninizi dinlendirmeye öncelik gösterin. Uyumsuz, küçük ve uygunsuz hatalar yapmaya çok müsait bir gündesiniz. Dikkatli olun. Stresinizi düzgün yönetmeyi bulmalısınız.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, başkalarının sizin hakkında ne düşündüğünü bu kadar çok önemsemeyin. Bugün kendinizi olduğunuz gibi bırakın, duygularınızı olduğu gibi yaşayın. Başkalarının beklentilerini karşılamak yalnızca sizi aşağı çekmeye hizmet edecektir. Özünüzde olduğunuz kişi için görüldüğünüzü ve takdir edildiğini hissetmenize yardımcı olur.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün sessiz ve derinden ilerleyeceksiniz. Sağlam ve istikrarlı adımlarla işinizde başarıya ulaşacaksınız. Arada kendinizi rahatlatmayı es geçmeyin. Derin nefesler alıp vermek iyi gelecektir. Sosyalleşmek yerine sessizce derin düşüncelere dalmak geleceğiniz hakkında yeni fikirlerin kapısını aralayacaktır.

BALIK

Sevgili Balık burçları bu sabah sakin bir ruh halinde olacaksınız. Hem iş hem de arkadaşlarından gelen talepler altında boğulacak yalnız kalmak isteyeceksin. İş günü başladığında normalden biraz daha gergin hissedebilirsiniz. Neyse ki, öğle saatlerinde düzelecek.

