7 – 13 Şubat haftası burçları neler bekliyor? 7 Şubat haftası burç yorumları

Sevgili Koç burçları bu hafta her zamankinden daha fazla aksiyon odaklı planlar yaparak geçireceksin. Yıllar önce almış olduğunu bir darbe peşinizi bırakmıyor, bu hafta yine gündeme gelerek canınızı sıkabilir. Bu sefer susmaktansa olayın üzerine giderek sonsuza kadar kapanmasını sağlayabilirsin. Haftanın ortalarında sizin kazancınız olacak beklenmedik bir nakit akışı yaşanabilir. Acımasız gerçeklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Acele edip yanlış karar almaktan uzak durmaya çalışın. İnsanların gerçek niyetlerini göreceksiniz. Aşk hayatınızda sevdiğiniz tarafından manipüle edildiğinizi fark edebilirsiniz. Önem verdiğiniz kişilere kızmayın, çünkü fırtınalı tavrınızla başkalarını kışkırtabilirsiniz. Daha derin bir iç görü kazanmaya çalışın. Mental olarak büyüyeceğiniz bir hafta olacak. Nazik olmayı seçin.

Sevgili Boğa burçları, bu hafta her zamankinden daha inatçı olacaksın. Resmi evraklarla uğraşacağın bir hafta olabilir. Bu evrakların hepsini bir araya getirip düzene sokmanın tam zamanı. Nüfus cüzdanınızı veya ehliyetinizi henüz yenilemediyseniz tam zamanı. Bu hafta resmi evraklı işleri aradan çıkarmak için çok uygun. Bir projeye liderlik yapman istenebilir. Tüm spot ışıkları üzerine doğru çevriliyor. Ürkek olma ve ayağına kadar gelen şansı iyi bir şekilde değerlendirmeye çalış. Ağzından çıkanlara dikkat etmelisin. Dikkatsizce edilen bir laf dönüp dolaşıp canını sıkmak üzere karşına çıkacak. Bekar Boğa burçlarını bu hafta geçmişten gelen eski sevgilisi sürpriz bir şekilde arayabilir, mesaj atabilir veya ziyarete gelebilir. Her ne kadar geçmişinden gelen bu insanla uğraşmaya hazır hissetsen de kendini adımlarını dikkatli bir şekilde atmalısın. Bir anda kendinizi istemediğiniz bir pozisyonda bulabilirsiniz.

3-İKİZLER

Sevgili İkizler burçları bu hafta kendilerine belirledikleri hedefe sapmadan ilerleyecekler. Sizin için alışılmadık bir durum olsa da bu tek odağınız her ne ise ona ulaşmayı çok istiyorsunuz. Hedefe kilit durumdasınız. Tutkunuzun bazı ayrıntıları gözünüzden kaçırmasına müsaade etmeyin. Hayatınızın dönüm noktası olacak bir hafta yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız olayları başarılı bir şekilde yorumlayabilirseniz, hayatınız boyunca rahat edeceğiniz geleceğin temelini atabilirsiniz. Günü yaşamak yerine bundan beş yıl veya on yıl sonra nerede olmak istediğinizi düşünün. Gelecekteki benliğinizin rehberiniz olmasına izin verin. İlgi odağı olduğunuz zaman size doğru gelen tehlikeleri gözden kaçırabiliyorsunuz sevgili İkizler burçları. Eksik işler, teslim tarihinde yetişmeyen raporlar, gözden kaçırdığın hatalar başını ağrıtabilir. Hafta ortasında her şey bir kenara bırakıp sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Enerjinizi doldurmak için sevdiğinizin ilgisine ihtiyacınız var. İçinizdeki huzursuzluğun ve yorgunluğun bu romantik anları tartışmaya dönüştürmesine izin vermeyin.