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Günlük burç yorumları: 8 Temmuz Cuma günü tüm burç yorumları!

08.07.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 8 Temmuz Cuma aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 8 Temmuz Cuma günü tüm burç yorumları!

8 Temmuz Cuma yani ayın sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 8 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...

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KOÇ

Rekabet ettiğiniz kişilerin adil oynamasını beklemeyin, bu olmayacak! Ancak bu kuralı oyununa göre oynamayacağınız anlamına gelmez. Ahlaki yüksek zeminde kalın ve sizi korumak ve dürüstlüğünüz için sizi ödüllendirmek için evrene güvenin.

BOĞA

Bugün fikrini söyleyeceksin ve söylediklerin bazılarını gücendirecek. Umurunuzda olmayacak ama eleştiriye tahammül edemeyen ve size bir şekilde karşılık vermeye çalışanlara dikkat etmeniz gerekecek.

İKİZLER

Bugün dürtüsel ruh halinizden birinde olacaksınız ve dikkatli olmazsanız, kendinizi kaçınılması gereken bir durumda bulabilirsiniz. Yapmanız gerekiyorsa işleri farklı yapın, ancak herkesin onaylamayacağı gerçeğini gözden kaçırmayın.

YENGEÇ

Geçmişte ne tür hayalleriniz olursa olsun, kaç tanesi gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş olursa olsun, şimdi yeni bir hayalin zamanı geldi. Kimsenin size yön değiştirmek için çok geç olduğunu söylemesine izin vermeyin. İnananlar için zaman asla tükenmez.

ASLAN

Zodyak'ın Ateş burçlarından biri olarak, kendi yeteneğinizden nadiren şüphe duyarsınız, ancak bugün sizi ne yaptığınızı ve nasıl yaptığınızı sorgulamaya zorlayan bir şey olacak. Yanlış anladığını kabul etmek bir zayıflık işareti değildir.

BAŞAK

Gitmeniz gereken yol, önünüzde net bir şekilde çizilmiştir, o halde ne bekliyorsunuz? Büyük olasılıkla sevdiklerinizden hedeflerinizi onayladıklarına dair bir işaret istiyorsunuz ama buna ihtiyacınız yok. Bu sizin hayatınız ve onların görüşleri o kadar da önemli değil.

TERAZİ

Önümüzdeki birkaç gün içinde olacaklar kariyer açısından çok önemli olabilir, bu yüzden gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutun ve bunu yaparak profesyonel duruşunuzu geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız inisiyatifi ele geçirmeye hazır olun. Bu çekingenliğin zamanı değil.

AKREP

Büyük planlarınız olabilir, aslında çok büyük olabilirler ama gerçekçiler mi? Bugün kendinize en çok sormanız gereken soru budur ve eğer cevabınız “hayır” ise bu konuda bir şeyler yapmalısınız. Hayal kurmak güzeldir ama fantezilerden kaçınmak en iyisidir.

YAY

Bir para veya iş meselesiyle ilgili nihai bir karar verilmelidir, bu yüzden tüm dikkatinizi verin ve dikkatli olmanız gerektiğini söyleyen insanlar tarafından sallanmayın. Kararınız ne olursa olsun, buna yüzde yüz inanmalısınız.

OĞLAK

Bugün genellikle iyi anlaştığın biriyle kendini anlaşmazlık içinde bulman mümkündür, hatta büyük ihtimalle, ama daha büyük düzende bu önemli değil, bu yüzden arkadaşlığını mahvetmesine izin verme. Hala çok ortak noktanız var.

KOVA

Sizden beklendiğini düşündüğünüz için bugün daha fazla ve daha uzun çalışmayın. Yaptığınız işte çok iyi olduğunuz için işverenler meslektaşlarınızdan daha fazlasını yapabileceğinize inanma eğilimindedir ve belki de yapabilirsiniz, ancak bu yapmanız gerektiği anlamına gelmez.

BALIK

Bugün birisi çizgiyi aşıyorsa, belki yapmaması gerektiğini bildiği bir şeyi yaparak, onun üzerine çok sert bir şekilde inmelisiniz. Doğası gereği iyi bir adam olabilirsin ama sertleşmen gereken zamanlar vardır ve bu da onlardan biri.


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