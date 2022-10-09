Günlük burç yorumları: 9 Ekim Pazar günü tüm burç yorumları!

9 Ekim Pazar yani ayın dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 9 Ekim Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu hafta sonu burcunuzdaki dolunay sizi her zamankinden daha duygusal hale getirebilir, bu yüzden harekete geçmeden önce düşünün ve sonradan pişman olabileceğiniz şeyler söylememeye çalışın. Yaptığınız tuhaflıklar bazı insanları etkileyebilir, ancak diğerleri eğlenmeyecektir.

BOĞA

Şu anda pek çok şey aynı anda oluyor gibi görünüyor, bu yüzden biraz kafanızın karıştığını hissetmeniz pek de şaşırtıcı değil. Endişelenme, neler olup bittiğini çözemeyen tek kişi sen değilsin, bu yüzden dikkat çekme. Karışıklık geçecek.

İKİZLER

Bu hafta sonu dünyaya ne kadar çok girerseniz, dünya sizi hayatta olmak için iyi hissettiren deneyimlerle o kadar çok ödüllendirecek. İnsanlarla bire bir iletişim kurarken elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz, bu yüzden girişken olun ve yeni arkadaşlar edinin.

YENGEÇ

Otorite konumundaki birinin onun hakkında ne düşündüğünüzü bilmesine izin vermek cezbedici olabilir (çok fazla değil) ama bir veya iki saat sonra iyi hissettirse de bu kadar zıt olduğunuz için pişman olabilirsiniz. Kariyerinize zarar verebilecek şeyler söylemeyin.

ASLAN

Başkalarının da fikirleri olduğunu kabul etmelisiniz ve bazen bu fikirler sizinkinin tam tersi olabilir. Bugün birisi sizinle aynı fikirde değilse, bu bir savaş ilanı gibi davranma çünkü bu gerçekten o kadar da ciddi bir sorun değil.

BAŞAK

Çoğu zaman dürtüsel davranmıyorsunuz ama muhtemelen bu hafta sonu yapacaksınız. “İyi insan” imajından kaçman gerektiği için bu iyi bir şey olabilir, ama aynı zamanda sana paraya mal olursa kötü de olabilir, o yüzden dikkatli ol.

TERAZİ

Önümüzdeki 48 saat içinde diğer insanların size herhangi bir şekilde, şekil veya şekil dikte etmesine izin vermeyin. Gezegenler, bir kez karar vermelerine izin verilirse, her seferinde bunu yapmak isteyecekleri konusunda uyarıyorlar. En başından onlara karşı sert olun.

AKREP

Birisi bu hafta sonu yapmak istemediğiniz şeyleri yapmaya sizi ikna etmeye çalışacak, ancak artık savunma önlemleri alabileceğinizi biliyorsunuz. Onlara yardım etmek için neden zaman ayıramayacağınız konusunda bir bahaneniz olsun. Yalan olabilir ama ne olmuş!

YAY

Dolunayda ne söylediğine dikkat et, çünkü ağzın bir kez hareket etmeye başladığında bir sürü tuhaf ve harika şeyler çıkmasını engelleyemeyebilirsin. Güneşin altındaki her konuda bir fikre ihtiyacınız yok.

OĞLAK

Bir aile üyesi, bu hafta sonu çok küçük bir krizden büyük bir drama yapmakta ısrar edecek. Bu konuda ne yapabilirsiniz? Muhtemelen çok değil ama onların tuhaflıklarını ciddiye almamaya karar verebilirsiniz. Onlara kızmayın, onlara gülün.

KOVA

Sık sık heyecanlanmazsınız, ancak bu hafta sonu daha önce sizi en ufak bir şekilde rahatsız etmeyen şeyler için yorulabilirsiniz. Olursa, olur, ancak daha sonra alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir.

BALIK

Grafiğinizin para alanındaki dolunay, önümüzdeki 48 saat içinde bir harcama çılgınlığına girerseniz, daha sonra gerçekten arzu ettiğiniz bir şeyi satın almak için paranız olmadığını fark ettiğinizde pişman olacağınız konusunda sizi uyarır. Otokontrol bir zorunluluktur.



