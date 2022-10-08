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10-16 Ekim haftası burçları neler bekliyor? 10 Ekim haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

08.10.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 10-16 Ekim haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları bu hafta yıldız gibi parlayacak. Kendinizi şımartmayı ihmal etmeyin.

10-16 Ekim haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları bu hafta yıldız gibi parlayacak. 10-16 Ekim haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

10-16 EKİM HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Bu haftanın dolunayı senin burcunda ve her şey seninle ilgili! Bu haftayı bonus doğum günü partisi gibi düşünün. Kendini nasıl kutlayacaksın? Ve kim seninle kutlayacak? Nisan ayından bu yana imajınızı ve kimliğinizi yeniden ayarlamak için çok çalıştınız ve şimdi hepsini sergileme zamanı. Kuzeninin düğününde o yanardöner takımı giy!

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Her ne kadar zıt gibi görünse de bu hafta biraz izin alırsan çok verimli geçecek. Koç burcundaki dolunay bilinçsiz bölgenizi aydınlatır ve ayın bu aktif zamanında gelen yorgunluğu ve bunalımı çoğundan daha fazla hissedeceksiniz. Parti davetiyeleri gelmeye devam ediyor, ancak kanepede Cadılar Bayramı filmlerini izlemekten memnunsun. Yapılacaklar listenizdeki her şeyi kontrol etmediğiniz için kendinizi hırpalamayın. Her zaman daha fazla zaman vardır.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
Koç burcundaki dolunayda hem sosyal hem de profesyonel yaşamınız zirveye ulaşıyor. Toplantıdan toplantıya ve partiden partiye koşuyorsunuz. Başkaları için ortaya çıkmak ve aynı zamanda kendi hayallerinizi gerçekleştirmek iyi hissettiriyor! Ardından, yönetici gezegeniniz Merkür 10'unda Terazi'ye yeniden girerken, Eylül'de geride bıraktığınız bir kaçamak ya da yaratıcı projeye geri dönüyorsunuz. Bu sefer, onu görmeye hazırsın.

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Koç burcundaki dolunay gökyüzünü aydınlatırken tüm dikkatler üzerinizde! Nisan ayında bir kariyer değişikliği, iş arama veya halka açık bir proje için belirlediğiniz niyetler meyvelerini veriyor! Sadece başarılı hissetmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda hayalleriniz için çalışmaya devam etmek için arkadaşlarınızın, partnerinizin ve topluluğunuzun desteğine sahipsiniz. 14'ünde Venüs Satürn ile bağlantı kurarken, neden ona devam ettiğinizi hatırlatan bazı özellikle yardımcı cesaretlendirici sözler alırsınız.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Koç burcundaki dolunay seyahat ve yüksek öğrenim sektörünüzü aydınlatıyor ve bu haftanın çoğunu kaçmayı hayal ederek geçiriyorsunuz. Zihninizi genişletmek için sürekli artan açlığa rağmen, evde ilgilenmeniz gereken çok şey var ve hepsini halletmek için yardımınız yokmuş gibi hissediyorsunuz. Güneş, 11'inde, Satürn ile bağlantı kurarken, sonunda partnerinizden veya en yakın arkadaşınızdan çok ihtiyaç duyduğunuz desteği alırsınız.
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Haftalık burç yorumları Astroloji burçlar
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