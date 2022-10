10-16 Ekim haftası burçları neler bekliyor? 10 Ekim haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

Bu haftanın dolunayı senin burcunda ve her şey seninle ilgili! Bu haftayı bonus doğum günü partisi gibi düşünün. Kendini nasıl kutlayacaksın? Ve kim seninle kutlayacak? Nisan ayından bu yana imajınızı ve kimliğinizi yeniden ayarlamak için çok çalıştınız ve şimdi hepsini sergileme zamanı. Kuzeninin düğününde o yanardöner takımı giy!

BOĞA BURCU

Her ne kadar zıt gibi görünse de bu hafta biraz izin alırsan çok verimli geçecek. Koç burcundaki dolunay bilinçsiz bölgenizi aydınlatır ve ayın bu aktif zamanında gelen yorgunluğu ve bunalımı çoğundan daha fazla hissedeceksiniz. Parti davetiyeleri gelmeye devam ediyor, ancak kanepede Cadılar Bayramı filmlerini izlemekten memnunsun. Yapılacaklar listenizdeki her şeyi kontrol etmediğiniz için kendinizi hırpalamayın. Her zaman daha fazla zaman vardır.