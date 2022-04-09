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Günlük burç yorumları: 9 Nisan Cumartesi günü tüm burç yorumları!

09.04.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 9 Nisan Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 9 Nisan Cumartesi günü tüm burç yorumları!

9 Nisan Cumartesi yani ayın sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 9 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları...

Ast5

KOÇ

Bazı insanlara hırslarınız aşırı görünebilir ama sizin için gökyüzünü hedeflemek tamamen doğaldır. Yaptığınız işte en büyük ve en iyi olmak istiyorsunuz ve kimsenin sizi kariyer hayallerinizi gerçekleştirmekten alıkoymasına izin vermiyorsunuz.

BOĞA

Özel sektörde çalışanlar için ufukta bir zam müjdesi olabilir. İş yerinde önemli bir konuda rehberlik etmeniz istenebilir. Formda kalmak için yeni mottonuz düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme olsun. Çok faydasını göreceksiniz. Bugün çok şanslısınız.

İKİZLER

Korkularınızı bırakmanın ve kaderin sizi doğru yöne yönlendirmesine izin vermenin zamanı geldi. İlk başta doğru bir yön gibi görünmeyebilir, ancak zamanla bunun sadece finansal olarak değil duygusal olarak da daha karlı bir yaşam tarzı olduğunu anlayacaksınız.

YENGEÇ

Yapılması gerekenler konusunda sizin aciliyet duygunuzu paylaşmayan insanlara kızmak kolay olabilir ama bu ters tepebilir. Sakin olun ve onları kendi düşünce tarzınıza çekmek için basit gerçekleri ve rakamları kullanın.

ASLAN

“Büyük resmi” görmek isteyebilirsiniz. Ancak önümüzdeki 48 saat içinde ayrıntılara dikkat eden gözünüz, planlarınızı kolayca rayından çıkarabilecek bir dizi küçük hatayı tespit edecek. İş arkadaşları ve işverenler, topa bu kadar hâkim olmanızdan çok etkilenecek.

BAŞAK

Belirli bir kişiye karşı tavrınız bugün sevgi ve nefret arasında dalgalanacak, bu nedenle her an ve her dakika kendinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Bu sadece bir geçiş aşaması olduğundan, nasıl hissettiğinize çok fazla önem vermemeye çalışın.

TERAZİ

Bu hafta sonu biraz fantezi düşüncesiyle kendinizi şımartabilirsiniz ve bu sorun değil, ancak gerçek ile kurgu arasındaki ince çizgiyi gözden kaçırmayın, aksi halde kafanız o kadar karışabilir ki hangi hangisi olduğunu bilemezsiniz. Yol kapalı!

AKREP

Elbette bu hafta sonu kalbinizi takip edin, ancak duygularınızın sizi alt etmesine izin vermediğinizden emin olun. Bazı insanlar tutkunuz tarafından tahrik edilir, ancak diğerleri çok güçlü olduğunuzda korkarlar. Herkes duygusal yoğunluğunuzu paylaşmaz.

YAY

Bu hafta sonu bir arkadaşınıza veya meslektaşınıza iyi bir dönüş yapmak isteyebilirsiniz, ancak onlar için o kadar çok şey yapmamanız önemlidir ki, artık kendileri çaba harcamaktan rahatsız olmayacaklardır. Onlara yolu göster, sonra devralmaları için ısrar et.

OĞLAK

Başkalarının yaptığınız şeyi onaylamaması zerre kadar umurunuzda değil, ancak gezegenler bunu büyütmemeniz gerektiği konusunda uyarıyor. Çatışmacı olmakta ısrar ederseniz, rakiplerinizi size karşı birlik olmaya teşvik edebilirsiniz.

KOVA

Bu hafta sonu olayları yakından izlerseniz, bazı insanların neler olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığı sonucuna varacaksınız. Durumun gerçekliğine dikkat çekmeyi kendi işiniz haline getirin. Beğenmeyebilirler ama onlara bir iyilik yapmış olacaksınız.

BALIK

Bir işveren veya meslektaşınız bu hafta sonu sizin hakkınızda güzel bir şey söylerse şüphelenmenize gerek yok. Muhtemelen yüzde yüz kastediyorlar ve aynı şekilde yanıt verirseniz, çalışma ilişkinizi daha yüksek ve daha ödüllendirici bir düzeye taşıyabilir.


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