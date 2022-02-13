Günlük burç yorumları... Burçları bugün neler bekliyor? (13 Şubat 2022 Pazar)

13 Şubat Pazar yani ayın on üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 13 Şubat Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, iyi bir gece uykusu çekemeden uyanmış olabilirsiniz. Hafta sonu izinliyseniz ve herhangi bir planınız yoksa kendinizi uykunun tatlı kollarına bırakmak için öğlene kadar yataktan çıkmak istemeyebilirsiniz. Verimli bir öğleden sonra için rahatlatıcı bir aktivite iyi gelebilir. Akşam üstü gelmeden pazartesi sendromu üzerinize çökebilir. Moralinizi bozmak yerine kalan birkaç saati daha keyifli bir şekilde geçirmeye bakın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, çok sevdiğiniz brunch planını bugün yapabilirsiniz. Çevredekilerle birlikte keyifli vakit geçirirken ummadığınız anda kendinizi biriyle flörtleşirken bulabilirsiniz. Sadece bir fanteziye kapılıp gitmemeye çalışın. Yoksa akşam eve döndüğünüzde yaşananlardan ötürü pişman olabilirsiniz. Temkinli olmakta fayda var.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, gözlerini açar açmaz ilham seni bulacak. Gökyüzü bugün seni ve isteklerini çok destekliyor. Yapmak istediğiniz işler mutlu bir gelecek hayali kurma motivasyonunuzu yükseltiyor. Hayallerinizi sorgulamak yerine olabilmesi yüksek olan kısımları için çalışmaya başlamanız daha faydalı olacaktır.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün olaylara hep iyimser tarafından bakacaksınız. Ruhunuzu dinlendirmek isteyecek sahip olduklarınıza minnettar olacaksınız. Sorunlara kapınızı kapatarak kendi halinde sessiz sakin bir gün geçirmek istiyorsunuz. İlişkisi olan Yengeç burçları, beklenmeyen bir şekilde partnerlerinin kıskançlıkları ile uğraşmak zorunda kalabilir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün çok düşünceli olabilirsiniz. Hayatınız üzerine bazı planlar yapmak istiyorsunuz. Kullanmadığınız eşyalardan kurtularak bir şekilde evinizi ve kendinizi arındırmak isteyebilirsiniz. Kendiniz için çalışırken, belirli insanların veya durumların hayatınızın bir parçası olarak kalması gerekip gerekmediği konusunda zor kararlar vermeniz gerekebilir.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, arkadaşlarınız ve aileniz sizi ısrarla telefonla arasa da bugün sevdiklerinizden biraz uzaklaşarak kendinize kafa izni vermek isteyebilirsiniz. Klişe düşünce kalıplarından veya günün yarattığı stresten kurtulmak isteyebilirsiniz. Dişinizi sıkarsanız öğleden sonra her şey istediğiniz gibi olacaktır. Vakit geçirdiğiniz insanlar üzerinde biraz düşünmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, gökyüzü bugün evinizi aydınlatacak. Gardınızı düşürmeyin ve ne olursa olsun olumlu düşünmeye özen gösterin. Kendinizi güvensiz ve savunmasız hissetseniz bile sezgilerinize güvenin. Öğleden sonra rahat bir nefes alabilirsiniz. Son birkaç aydır kalbinizde, zihninizde ve ruhunuzda olup bitenleri anlamlandırmaya çalışacaksınız.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün sezgileriniz çok kuvvetli olabilir. Kalbinizin sesinin size rehberlik etmesine müsaade edin. Onun tavsiyelerini dinlemekten ve hayata geçirmekten korkmayın. Bugüne özel bir planınız yoksa evde kalıp iç sesinize kulak verebilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün arınma havasında olacaksınız. Belki de uzun zamandır kullanmadığınız eşyaları ayıklamak isteyeceksiniz ya da sizi psikolojik olarak yoran bazı sözde arkadaşlarınızın telefon numaralarını rehberden sileceksiniz! İçinizde kendiniz için bir değişim tutkusu var. Bu enerjinizi nereye, nasıl yansıtmanız gerektiğine henüz karar vermediniz. Kendinizi yeniden keşfetmek için acele etmeyin ve baskı kurmayın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, ilişkiniz varsa kendinizi bu ilişkiye fazlasıyla bağlı hissedeceksiniz. Belki de ciddileşmesini isteyebilirsiniz. Partnerinizin zihnini neredeyse kendinizinki kadar iyi tanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. İlişkisi olmayan Oğlak burçları ise enerjilerini yükseltmek için dış görünüşlerinde değişiklik yapmak isteyebilirler.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün sağlığınıza odaklanmak için biraz zaman ayırın. Bir süredir aksattığınız kişisel bakımınız için harekete geçebilir, yüz maskesi, manikür pedikür gibi işlemler hatta belki de spa’ya giderek kendinizi şımartabilirsiniz. Yeni çalışma haftası başlamadan önce kendinizi şarj etmelisiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün yakın arkadaşlarınızla vakit geçirerek onlara ne kadar önem verdiğinizi göstermek isteyebilirsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutmak isteyebilirsiniz. Şu sıralar görüşmeye başladığınız partnerinizle ilişkinizi biraz daha romantik bir hale getirmek isteyebilirsiniz. Enerjinizin yaydığı zarafetin tadını çıkarın, çünkü sizi herkesin dikkatinin merkezine koyacağından emin olabilirsiniz.



