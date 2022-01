Gününüzü, ayınızı ve yılınızı organize etmek adına kullanabileceğiniz en iyi ajanda modelleri

Planlı yaşamak ve hiçbir şeyi unutmamak için eski usul kağıtlara not almayı tercih edenlerdenseniz ajanda kullanımı, programınızı net bir şekilde görebilmenize yardımcı olur. "Ajanda nedir?" diyenler için kısaca; yapılacaklar listesi, önemli tarihler, planlar, toplantılar gibi birçok başlığın düzenli bir şekilde not edilebildiği planlayıcılar, diyebiliriz. Tarih çizelgesi olan ve olmayan, günlük, haftalık, aylık, yıllık birçok farklı türde ajanda bulmak mümkün. Üstelik dijitalleşmenin de etkisiyle bu ajandaların dijital versiyonları da sıkça karşımıza çıkıyor. Ancak siz de eskiden olduğu gibi kağıda yazmayı seviyor, basılı planlayıcılardan vazgeçemiyorsanız gelin, ajanda önerilerini birlikte inceleyelim.

1. Saat saat planlar için günlük planlayıcılar

Her günün planını detaylı bir şekilde yazmayı hatta belki o güne dair hislerinizi not almayı seviyorsanız Keskin Color markasının bu günlük ajandasına mutlaka bakmanızı öneririz. Son derece sade bir tasarıma sahip, gri deri kapaklı ajanda, arkalı önlü günlerin yazılı olduğu toplam 168 yapraktan oluşur. 70 gr/m² ivory kağıt kullanılarak üretilen ajandada tarihler hem Türkçe hem İngilizce olarak yer alır. Her güne ayrılmış sayfalara detaylı bir şekilde not alabileceğiniz ajandayla planlı ve programlı bir yıl geçirebilirsiniz.

2. Tüm haftayı bir arada görmeyi sevenlere

Planlarınızı yaparken tüm haftanızı bir bakışta görmeyi sevenlerdenseniz ajanda ve planlayıcı denildiğinde akla ilk gelen, birçok ajanda severin "En iyi ajanda markası" olarak kabul ettiği Moleskine'in ajandasına bayılacağınızı düşünüyoruz. Ocaktan aralığa kadar tüm yılı kapsayan ve haftalık olarak planlanan ajanda, toplam 144 sayfadan oluşur. Sol sayfada haftanın günlerini görebileceğiniz ajandanın sağ sayfalarında ise çizgili, notlarınızı alabileceğiniz bir bölüm bulunur. Ayrıca ajanda 295 adet özel çıkartmasıyla haftalık takviminizi kişiselleştirmenize olanak tanır. Fildişi beyazı, asit içermeyen, 70g/m² kaliteli kağıttan üretilen ajanda, ayracı ve lastik bandıyla da ayrı bir kullanım kolaylığı sunar.

3. İçinizde çiçekler açtıracak bir ajanda

Sizi motive edecek, planlarınızı not alacağınız iyi bir ajanda arıyorsanız Fabooks markasının bu çiçek desenli kapağıyla mutluluk veren ajandasına göz atabilirsiniz. Markanın haftalık olarak ve tarih bulunmayan ajandası, zaman belirtmediği için son derece kullanışlı bir planlayıcı. Ajandayı istediğiniz sene gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz için iyi bir hediye alternatifi olarak da değerlendirebilirsiniz. İçinde tüm haftayı bir arada görüp küçük notlar alabileceğiniz sayfa tasarımlarının yanı sıra yine tüm haftayı bir arada gördüğünüz ancak her günü detaylandırabildiğiniz modeli de bulunur. Çok yönlü tasarımı sayesinde birçok ihtiyaca cevap verebilen ajanda, notlar için ayrılmış sayfalarıyla da dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir alan sunar.

4. Gülümseten tasarımlar

Sosyal medyayı sıkı takip edenlerin yakından tanıdığı ve sevdiği Hisli Şeyler'in özel tasarım ajandası, planlarınızı not alırken sizi mutlu edecek, gülümsetecek bir ajanda ile karşınızda! Haftalık planlamanın yanı sıra aylık sayfaların da yer aldığı ajandanın içerisinde bir de "Ajanda nasıl doldurulur?" demeden, dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz notlar sayfası mevcut. Ayrıca içinde sayfaları kişiselleştirmenizi sağlayacak eğlenceli çıkartmalar da bulunan ajandayı kendiniz için tercih edebileceğiniz gibi sevdiklerinize hediye ederek onların da yüzünü güldürebilirsiniz.

5. Akademisyenler ve öğrenciler için özel tasarım

Kırtasiye ürünlerinin sevilen markası Le Color'un özel olarak tasarladığı bu akademik ajanda, akademisyen ve öğrenciler için harika bir alternatif. Projelerden sunumlara, hedeflerden sosyal etkinliklere ve doğum günlerini not alabileceğiniz sayfalara kadar her türlü detay yer alır. Adeta "Ajanda ne işe yarar?" sorusuna yanıt veren ajanda, tüm resmi tatilleri görebileceğiniz sayfaları da içerir. Ayrıca sayfaları kişiselleştirmeye yardımcı olan yaratıcı ve birbirinden farklı çıkartmalarıyla da dikkat çeken ajanda, yılını daha verimli ve planlı geçirmek isteyen akademisyen ve öğrenciler için biçilmiş kaftan.

6. Havalı ve şık bir ajanda

Toplantı ve görüşmelerde tarzınızı ortaya koyabileceğiniz, baktıkça gözünüze hitap edecek, havalı ve şık bir ajanda arıyorsanız Papacasso markasının bu kırmızı deri kapaklı ajandasına mutlaka göz atmanızı öneririz. El yapımı İtalyan deri ciltle kaplanmış olan ajanda, günlük ve haftalık planlarınızı rahatlıkla not alabileceğiniz bir tasarıma sahip. Farklı renk seçenekleri de bulunan şık ajanda, yapılacak listelerinizi, günlük notlarınızı ve planlarınızı dilediğiniz gibi yazabileceğiniz toplam 352 sayfadan oluşur.

7. Kendini belli bir yılla sınırlamak istemeyenler için kullanışlı bir ajanda

Zamana yayarak gönlünüzce kullanabileceğiniz bir ajanda arıyorsanız HoldArts markasının bu ajandası aradığınız planlayıcı olabilir. Özel parlak keten dokuma kumaştan yapılmış kapağı ile son derece şık görünümlü ajanda ile belli bir yıla bağlı kalmadan, farklı zamanlarda dahi 12 aylık planlarınızı, sizin için önemli olan olay ve etkinlikleri not alabilirsiniz. Toplam 176 sayfadan oluşan ajanda hem iş hem günlük hayatta kullanılabilecek bir tasarımla karşınızda. Üstelik içinde motivasyonunuzu arttıracak notlar bile var!

8. "Beni çekip çevirsin" diyenlere

Planlı yaşamayı seven ama klasik ajandanın bir adım ötesine geçmek isteyenler için en iyi organizer ajanda önerilerinden biri, 2K markasının bu modeli olabilir. Suni deriden üretilen kapağıyla son derece şık ve kaliteli bir görünüme sahip planlayıcıya iş notlarınızı yazabilirsiniz. Ayrıca en sevdiğiniz kaleminizi, hesap makinenizi, şarj aletinizi ve hatta cep telefonunuzu bile içerisinde saklayabilirsiniz. Neredeyse bir çanta kadar kullanışlı olan organizer, önemli eşyalarını aramak istemeyenleri çekip çevirecek türden bir ürün. Üstelik tarzınızı yakalayacak birçok renk seçeneği de mevcut.

9. Günlerini saat saat planlamayı sevenlere

Her gününü saat saat planlamadan yaşayamayanlardansanız Wudong markasının bu ajandasına mutlaka bakmanızı öneririz. Günlük planlayıcı olarak tasarlanan ajanda, 1 ocak tarihi ile başlayıp 31 aralık tarihi ile son bulur. Günü birer saat aralıklarla ve 07.00 ile 17.00 arasında planlamanızı sağlayan ajanda, günlük çalışma düzeniniz için oldukça kullanışlı. Mürekkebin bulaşmasını engelleyen, 70 gram yüksek kaliteli kağıttan üretilen ajanda, A5 boyutuyla çantanızda taşımak için de ideal bir planlayıcı.

10. Klasikten şaşmayanların seveceği bir ajanda

Planlı yaşamayı, hedeflerini yazmayı seviyor ve klasiklerden şaşmıyorsanız ajanda denilince akla ilk gelen markalar arasında yer alan Ece Ajandası'nın bu modeline göz atmanızı öneriyoruz. Ajandaları ile ünlü markanın 2022 Sahil Koleksiyonu adını verdiği serisinde yer alan termo deri kaplı ajanda, bir yıl boyunca günlük planlarınızı yazabileceğiniz toplam 432 sayfadan oluşur. Kaliteli ivory kağıdı ve yandan lastik muhafazalı özelliği ile oldukça kullanışlı olan ürün, klasik ajanda tasarımına sahip.

11. Harry Potter hayranları için özel bir ürün

Programlı yaşamayı, işlerinizi not almayı seviyorsanız hele bir de Harry Potter hayranı iseniz bu ajandayı kesinlikle kaçırmamanızı öneririz. Harry Potter hayranları için özel olarak üretilen ajanda, hikayede yer alan Gryffindor sınıfından ilham alınan bir tasarıma sahip. Kadife dokulu ve sert kapaklı şık ajanda, haftalık programınızı not alabileceğiniz bir planlayıcı. Bu çok özel ajandanın içinde yapacaklarınızı, hedeflerinizi ve planlarınızı yazabileceğiniz sayfaların yanı sıra Harry Potter romanı ile ilgili çok güzel çizim ve görseller de bulabilirsiniz.

