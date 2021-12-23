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  4. Güpendüz yaşandı! İstediği ilacı bulamayınca eczacıya saldırıp bıçak çekti

Güpendüz yaşandı! İstediği ilacı bulamayınca eczacıya saldırıp bıçak çekti

23.12.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da güpegündüz yaşanan olayda Cumali Ö. (53), istediği ilacın olmadığını söyleyen eczacı Ertuğrul Atalay'a (27) bıçak çekti. Eczacı ile çalışanını tehdit eden saldırgan, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.

Güpendüz yaşandı! İstediği ilacı bulamayınca eczacıya saldırıp bıçak çekti

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, elinde reçete ve raporla eczaneye gelen Cumali Ö., uyuşturucu etkisi yapan ağrı kesici ilaçtan almak istedi. Eczacı Ertuğrul Atalay, ilacın kendilerinde olmadığını, depolardan da temin edemediklerini söyledi. Bunun üzerine Cumali Ö. ısrarlı tavırlar gösterip, daha sonra da cebinden çıkarttığı bıçağı Atalay'a salladı. Eczanedeki bir çalışanın araya girmesiyle dışarı çıkan Cumali Ö., kapının önünde de saldırgan tavırlarını sürdürüp, bıçağı sallamaya devam etti.

GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİ SAPTANDI

Çevredekilerin müdahalesi sonrası Cumali Ö., tehditler savurarak bölgeden kaçarak uzaklaştı. Bu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Atalay, olayın ardından polis ekiplerini arayıp, ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasından kimliğini saptadığı Cumali Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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ADANA ECZACI ODASI'NDAN KINAMA

Adana Eczacı Odası, yaptığı yazılı açıklama ile yaşananları kınadı. Yönetim Kurulu adına bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Ö. Mürsel Yalbuzdağ "Eczacılar, eczanelerimizde halk sağlığı adına hizmet veren kurumlarız. Hastaların sağlığına kavuşması için çalışanlarımızla birlikte işlerimizi titizlikle yapıyoruz. Zaman zaman haksız talepte bulunan vatandaşlar istedikleri olmayınca sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunuyor. Eczacı Odası olarak saldırıyı kınıyor, failin yakalanarak cezalandırılmasını ve sağlıkta şiddetin bir an önce son bulmasını istiyoruz" dedi.

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(DHA)

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Adana
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