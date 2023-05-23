Gür ve uzun saçlarını evde yaptığı boyayla mahvettiğini gösterdi! "Saçımı tamamen kestim"

Summer Karen, yazın sarıya dönmek için evde saçını açmaya karar verdi. Ancak yanlış müdahaleler saçının kopmasına neden oldu. Summer, TikTok'a girerek , buklelerinin bir fotoğrafını gösterirken, "Bu benim bir ay önceki saçım ve görebileceğiniz gibi kalın, harika bir durumda" diyerek saçının eski halini gösterdi.

Ancak evde açmaya çalıştıktan sonra, saçının üst tabakası tamamen koptu. "Saçaklarım her şekilde ve biçimde tamamen kızartıldı." Doğal bir sarışın olan Summer, yıllardır boyattığı koyu kahverengi saçlarını açarak kopmalara sebep oldu.

"Saçımı tamamen kestim. Bu resimden de anlayabileceğiniz gibi saçım ne kadar ince.

Şimdi. Bunu gören olursa lütfen saçını evde açmasın. Şu anda saçımda yaklaşık yirmi beş farklı renk var. Bütün saçlarım döküldü. Yardıma ihtiyacım var."

Summer'ın yayınladığı video 500.000'den fazla görüntüleme ve 29.000 beğeni ile viral oldu. İnsanlar videonun yorumlar bölümünde düşüncelerini paylaşmakta gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları "Hepsini tıraş edin ve yeniden başlatın.","Buradaki en iyi kısım, saçların yeniden uzamasıdır, geri çıktığını anlamadan güzelliğinizi strese sokmayın, saçınızı dinlendirin.", "Kesinlikle tıraş eder ve bir peruk alırdım" yorumlarını yaptı.



