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Gurbetçiden akıllara durgunluk veren kiralık ev ilanı! Mahalle muhtarı bile hayret etti: "Ne soracaklarmış genel kültür sorusu mu?"

03.05.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da evini kiraya vermek isteyen T.O. isimli bir gurbetçi, internetten görenleri hayrete düşüren bir kiralık ev ilanı verdi. T.O, 5 bin 500 TL’den ilana çıkardığı 3 katlı binanın 2. katındaki sıfır dairesini mülakatla kiraya vereceğini duyurdu. Gurbetçi ev sahibi, verdiği ilanda mülakat sonucuna göre dairenin 1 Haziran’da da teslim edeceğini açıkladı. Bu duruma, mahallesindeki mülakatla kiralık ev ilanının muhabirlerden öğrenen mahalle muhtarı bile hayret etti.

Gurbetçiden akıllara durgunluk veren kiralık ev ilanı! Mahalle muhtarı bile hayret etti: "Ne soracaklarmış genel kültür sorusu mu?"

Yurt dışında yaşayan T.O. isimli bir gurbetçi Afyonkarahisar kent merkezi Gazi mahallesinde bulunan evini kiraya vermek için internette popüler olan bir siteye ilan verdi. 3 katlı binanın 2. katındaki sıfır dairesini 5 bin 500 TL’den ilana çıkaran T.O., ilanın açıklama kısmına yazdıkları ile görenleri hayrete düşürdü. Açıklama kısmında T.O., “Binanın arka katında bulunuyor ve arka cepheye bakıyor ve balkonu var. Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir. Son başvuru kabul tarihi 30.04.2023’dür. Daire teslim tarihi 01.06.2023’dür” ifadelerine yer verdi.

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MÜLAKATA GİRDİLER! MÜLAKATIN SORULARI İSE...

Evi tutmak isteyenler verilen numara ile irtibata geçerek mülakata girdi. Ev hakkında ön bilgi almak isteyenler ise evin sahibinin bir akrabası ile ön görüşme yaptı. İsmini vermek istemeyen akrabası ise mülakatın genelde ekonomik duruma ilişkin sorulardan oluştuğunu ve başvuruların alındığını ifade etti.

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MAHALLE MUHTARI BİLE DURUMU HEYRETLE KARŞILADI

Mahallesinde mülakatla kiralık ev ilanını duyan Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yalçınkaya ise durumu muhabirlerden öğrendi.

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Duruma çok hayret ettiğini ve ilk defa böyle bir şey duyduğunu dile getiren Yalçınkaya, “İlk defa böyle bir şey duydum ve sizden duydum. Duyunca da merak edip geldim hangi evmiş diye. Doğrusu çok şaşırdım. Tabi bu aralar ev sahipleri ve kiracılar birbirlerinden şikayetçiler, ama böyle mülakat olması ilginç, ne soracaklarmış genel kültür sorusu mu? Mülakat sonucunu da çok merak ediyorum, bu arkadaş kim ise ben de araştırayım. Ben, bu arkadaş emlakçı birisine veya apartman sakinlerinden birisine desin ki, ‘sizde oturup anlaşabileceğiniz birisine verin’ şeklinde söylese anlarım ama bunu anlayamadım. Bekleyelim görelim” diye konuştu. (İHA)

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Afyonkarahisar ilan kiralik ev

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