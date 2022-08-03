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Gurbetçilerin hüzün dolu dönüşü! Türkiye’de yaşayan vatandaşlara çağrı: Avrupa’ya özenmeyin

03.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş imkanları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yıllar önce sevdiklerini geride bırakıp çalışmak için Avrupa ülkelerine göç eden gurbetçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yaz tatilini hem de Kurban Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte anavatan Türkiye’de geçirmek için temmuz ayından itibaren Türkiye’ye geldi. Dönüş yoluna giren gurbetçiler uzun araç kuyrukları oluştururken “Avrupa’ya özenmeyin, Türkiye çok farklı” çağrısında bulundu.

Gurbetçilerin hüzün dolu dönüşü! Türkiye’de yaşayan vatandaşlara çağrı: Avrupa’ya özenmeyin

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için geçen ay ülkeye gelen 1 milyonu aşkın gurbetçi, hüzünlü dönüş yolculuğunda hem Edirne’de hem de Bulgaristan’daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gurbetçilerin Türkiye’ye giriş yaparken sevinç, çıkış yaparken hüzün yaşadığı Kapıkule Gümrük Kapısı’nda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kapıkule’de işlemleri tamamlanan gurbetçiler, Kapıkule’nin karşı kapısı Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda da yoğunluk oluşturdu. Gümrük kapılarında yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

“AVRUPA’YA ÖZENMEYİN, TÜRKİYE ÇOK FARKLI”

Türkiye’de geçirdikleri sürenin çok güzel olduğunu ancak dönüş yolunda olduğu için üzüntülü olduğunu söyleyen Ayşe Ersoy, anavatan Türkiye’den ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti. Gurbetçi Gülşah Didim de Türkiye’de yaşayan vatandaşlara "ülkenin kıymetini bilin" çağrısı yaparak, “Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmasın, bizim ülkemiz çok farklı” şeklinde konuştu.

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“ÜLKEMİZİN HAVASINI NE KADAR TENEFFÜS EDERSEK BİZİM İÇİN KAR”

Türkiye’den ayrılırken burukluk yaşadığını söyleyen Özden Biricik, her geldiğinde toprağı öpmek istediğini vurguladı. Bir diğer gurbetçi Hüseyin Bulduk da, “Şu an ülkemden ayrılıyorum ve ülkemizdeki son nefesimiz. Ülkemizin havasını ne kadar teneffüs edersek bizim için kar. Ülkemizin türkülerini bile dinlerken tüylerim diken diken oluyor” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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gurbetçiler
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