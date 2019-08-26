HABER

Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya'yla birleşmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: - "Bugün Ruslaşma politikası nedeniyle Abhaz ve Osetlerin dil ve kimlikleri tehdit altında. Ortak tarihimiz ise Gürcüler olmadan Abhaz ve Osetlerin milli kimliğinin kurtarılmasının mümkün olmayacağını gösteriyor" - "Abhazya ile Güney Osetya'nın, Gürcistan'ın birleşik devlet alanına barış yoluyla döneceği zamanın geleceğine inanıyorum"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, kendi döneminde Abhazya ve Güney Osetya'nın ülkesiyle birleşmesini istediğini belirtti.

Zurabişvili, 2008'de yaşanan Güney Osetya savaşın ardından 26 Ağustos'ta Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin Rusya Federasyonu tarafından sözde bağımsız devletler olarak tanımasının 11. yıl dönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ne Gürcistan'ın ne de müttefiklerinin ülkesinin parçalanmasına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Zurabişvili, "Bugün Ruslaşma politikası nedeniyle Abhaz ve Osetlerin dil ve kimlikleri tehdit altında. Ortak tarihimiz ise Gürcüler olmadan Abhaz ve Osetlerin milli kimliğinin kurtarılmasının mümkün olmayacağını gösteriyor. " ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Zurabişvili şu değerlendirmede bulundu:

"Abhazya ile Güney Osetya'nın Gürcistan'ın birleşik devlet alanına barış yoluyla döneceği zamanın geleceğine inanıyorum. Bunun (Gürcistan'ın birleşmesi) yakın gelecekte cumhurbaşkanı olduğum sürede gerçekleşmesi en büyük arzum, bunun için elimden geleni yapacağım."

Zurabişvili olası bir birleşme sonucunda Abhazya ve Güney Osetya'da yaşayanların, Gürcistan'ın diğer bölgelerinde yaşayanlarla aynı haklara sahip olacağı da vurguladı.

Balkonda oturan kadını başından vurdular! Balkonda oturan kadını başından vurdular!
Ankara'da Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisiAnkara'da Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisi
İzmir'deki yangın sonrasında ölen Ukraynalı pilota son görevİzmir'deki yangın sonrasında ölen Ukraynalı pilota son görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abhazya ve Güney Osetya'ya birlik çağrısı Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li ilçe başkanına silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.