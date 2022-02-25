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Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili: Rusya’ya yaptırımlara katılma niyetinde değiliz

25.02.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın, Ukrayna’daki askeri saldırısına karşı birçok ülkeden yaptırım kararı geldi. Ancak bazı ülkeler bunun tam tersi karar alma yolunu seçiyor. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, "Gürcistan, Rusya’ya karşı mali ve ekonomik yaptırımlara katılma niyetinde değil" dedi.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili: Rusya’ya yaptırımlara katılma niyetinde değiliz

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve birçok ülke Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasına karşı yaptırım kararları açıklarken, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Kojori’deki Harbiyeliler Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra Ukrayna etrafındaki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürcistan’dan Rusya’ya karşı herhangi bir yaptırımın olup olmayacağı konusunda açıklama yapan Garibaşvili, “Uluslararası ortaklarımızın Ukrayna’da askeri operasyonlar başladıktan sonra ekonomik ve mali yaptırımlarını gördük. Açık ve net olarak belirtmek isterim ki, Gürcistan bizim ulusal çıkarlarımızı ve halkın çıkarlarını göz önünde bulundurarak mali ve ekonomik yaptırımlara katılma niyetinde değildir. Bu sadece ülkemize ve insanımıza daha fazla zarar verir. Ben ülkemizin, halkımızın başbakanıyım ve hem iç hem de dış politikadan sorumluyum. Ben yalnızca ulusal çıkarları göz önünde bulunduracağım” dedi.

“ÜZÜNTÜYLE İZLİYORUM”

Gazetecilerin Kiev’e gitmeye planlıyor musunuz sorusu üzerine Garibaşvili, “Kiev’e gitme konusuna gelince, elbette hayır. Bildiğiniz gibi hava sahası kapalı ve sadece ben değil, dünyanın en güçlü devletlerinin liderleri de Ukrayna’ya gidemiyor. Ukrayna’daki manzaraları, Ukrayna halkının nasıl baskı altına alındığını büyük bir üzüntüyle izlediğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Bu nedenle yaşanan trajediyi durdurmak için daha fazla uluslararası ortağı dahil etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Rusya
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