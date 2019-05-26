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Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 14:04 | Son Güncelleme

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: - "Topraklarımızda işgal hatları kaldığı sürece bağımsızlığımız tam sayılmaz. İşgal altındaki topraklarda vatandaşlarımız Rusya'nın saldırganlık politikasının rehineleri olarak kaldığı sürece bağımsızlığımız tam sayılmaz"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkenin kuruluşunun 101'inci yıl dönümüne ilişkin, "Topraklarımızda işgal hatları kaldığı sürece bağımsızlığımız tam sayılmaz. İşgal altındaki topraklarda vatandaşlarımız Rusya'nın saldırganlık politikasının rehineleri olarak kaldığı sürece bağımsızlığımız tam sayılmaz." dedi.

Başkent Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü törenleri düzenlendi.

Zurabişvili, törende yaptığı konuşmada, 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Gürcistan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü için bugüne kadar mücadele eden herkese teşekkür etti. Ülkesinin tam bir bağımsızlığa kavuşması için mücadelenin sürdüğünü ifade eden Zurabişvili, herkesin birlik içinde yaşaması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın Gürcistan'a yönelik işgal politikasını devam ettirdiğini kaydeden Zurabişvili, "Topraklarımızda işgal hatları kaldığı sürece bağımsızlığımız tam sayılmaz. İşgal altındaki topraklarda vatandaşlarımız Rusya'nın saldırganlık politikasının rehineleri olarak kaldığı sürece bağımsızlığımız tam sayılmaz." şeklinde konuştu.

Zurabişvili, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekleyen tüm ülkelere teşekkür etti.

Başbakan Mamuka Bakhtadze, Gürcistan'ın bağımsızlık mücadelesinde uzun yıllar zor yollardan geçtiğini ama bugün artık demokratik bir Avrupa ülkesi olduğunu dile getirdi.

Bakhtadze, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki vatandaşlara seslenerek, "Bu bayram gününde ben bizim Ahbaz ve Güney Osetyalı kardeşlerimize seslenmek ve bizim ortak vatanımızın bağımsızlık gününü kutlamak istiyorum. Bu bizi birleştiren bir gün olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın barış ve istikrar için mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Bakhtdaze, ülkesinin mutlaka birleşeceğini ve toprak bütünlüğüne kavuşacağını sözlerine ekledi.

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Gürcistan Cumhuriyeti’nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü

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