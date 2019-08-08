TİFLİS (AA) - Gürcistan yönetimi, Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 11. yıl dönümünde komşu Rusya ile olan gergin ilişkilerinin sadece barış yoluyla çözülmesinden yana olduğunu bildirdi.

Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 11. yıl dönümü vesilesiyle ülke genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze, Parlamanto Başkanı Arçil Talakvadze ve diğer yetkililer, 2008'deki savaşta hayatını kaybeden Gürcü askerlerin başkent Tiflis'te bulunan kabirlerine çelenk bıraktı.

Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 11. yıl dönümüne ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, işgal altındaki Abhazya ile Güney Osetya'da kalan Gürcülerin haklarının bugüne kadar ihlal edildiğini, Gürcistan'ın bu işgali asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Zurabişvili, "Gürcüler umutsuzluğa kapılmasın ve şuna inanmamız lazım, Rusya da bir gün savaşın, işgalin ve devlet sınırlarını ihlal etmenin geçmişte bırakılması gerektiğini anlayacak." diye konuştu.