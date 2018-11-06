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Gürcistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 04:41 | Son Güncelleme

Gürcistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Gürcistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.17'de Gürcistan'ın Oni kentinde 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Ardahan'ın Posof ilçesine yaklaşık 110 kilometre mesafede olduğu ve 18 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD deprem Gürcistan

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