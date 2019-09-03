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Gürcistan'da başbakanın istifa etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'yı başbakan adayı gösterdi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, yeni başbakan olarak İçişleri Bakanı olarak görev yapan Giorgi Gakharia'yi aday gösterdi.

Gürcü Hayali Partisi, başkent Tiflis'teki merkezinde yeni başbakan adayını belirlemek üzere toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan parti başkanı Bidzina İvanişvili, partinin yeni başbakan adayı olarak İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'yi gösterdiklerini duyurdu.

İvanişvili, "Ben siyasi konseyi toplantısında partinin başkanı olarak yeni Başbakan adayı Giorgi Gakharia'yi gösterdim ve tam destek aldım." dedi.

Gakharia ise aday gösterildiği için partisine teşekkür ederek, yeni bakanlar kurulu listesinin bugün parlamentoya sunulacağını söyledi.

Anayasaya göre parlamentonun, iki hafta içinde yeni kabineyi onaylaması gerekiyor.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, dün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "görevini yerine getirdiğini" gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.

- Giorgi Gakharia

Gürcü Hayali Partisi'nin başbakan adayı gösterdiği Gakharia, 13 Kasım 2017’den bu yana Gürcistan İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.

Gakharia, 2016-2017 yıllarında ise Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı olarak görev yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan'da bakanlar kurulundaki değişiklik

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